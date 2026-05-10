Ολυμπιακός: Πρώην προπονητής του επέστρεψε στους πάγκους και νίκησε... 24-3

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ ο οποίος ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Δεκέμβριο του 2023 και οδήγησε την ομάδα για 11 παιχνίδια με πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, βρίσκεται πλέον χωρίς ομάδα, μετά το τελευταίο του πέρασμα από την Μπράγκα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός συμμετείχε σε έναν φιλικό αγώνα και είχε μαζί του για βοηθό τον Μπρούνο Λαζ, στον πάγκο της Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Συγκεκριμένα ο αγώνας είχε φιλανθρωπικό σκοπό και αντίπαλοι ήταν «μια ομάδα αποτελούμενη από γενναιόδωρους φιλάθλους και επίδοξους ποδοσφαιριστές που τόλμησαν να δοκιμάσουν την τύχη τους».

Με αρχηγό τον ενεργό και τωρινό παίκτη της ομάδας Λίαμ Πάλμερ, οι «κουκουβάγιες» κέρδισαν εύκολα με σκορ (24-3), αφού οι αντίπαλοι δεν ήταν επαγγελματίες.

The score mattered not – which is a relief for the opposition as a Wednesday XI managed by Carlos edged their way home 24-3!



Massive thanks to everyone who showed their support and the biggest thank you of all from everyone involved with SWFCCP and Weston Park Cancer Charity. — Sheffield Wednesday (@swfc) May 9, 2026

Ο 60χρονος προπονητής παραμένει ακόμα χωρίς ομάδα, ψάχνοντας τα πατήματά του μετά τη Μπράγκα.