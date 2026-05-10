Χάνσι Φλικ: Πένθος για τον Γερμανό πριν το Clasico- Έχασε τον πατέρα του

Η Μπαρτσελόνα, δίνει το βράδυ ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη «Βασίλισσα» στο Καμπ Νου( 22:00 από το Novasports 1), καθώς με νίκη θα «κλειδώσει» και μαθηματικά το πρωτάθλημα, με τον προπονητή της όμως να πενθεί λίγες ώρες πριν.

Συγκεκριμένα ο Φλικ έχασε τον πατέρα του το βράδυ του Σαββάτου 9/5 με τον Γερμανό να το ανακοινώνει σήμερα το πρωί στον σύλλογο.

Το μήνυμα του συλλόγου και οι σκέψεις για φόρο τιμής

Το μήνυμα του συλλόγου ήταν άμεσο και γεμάτο αγάπη για τον Γερμανό προπονητή: «Η Μπαρτσελόνα και ολόκληρη η οικογένεια της Μπάρτσα θέλουν να στείλουν την αγάπη τους στον Χάνσι Φλικ για τον θάνατο του πατέρα του. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη του και είμαστε μαζί του και της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia. pic.twitter.com/1IZzT6ds4L — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026

Οι «μπλαουγκράνα» μάλιστα εξετάζουν επίσης κάποιο είδος φόρου τιμής πριν από τον αγώνα, είτε με μαύρα περιβραχιόνια είτε μέσω μιας μικρής αναμνηστικής εκδήλωσης πριν από το Clasico.