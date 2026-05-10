ΕΠΟ: Ξεχωριστή βράβευση στη μητέρα ενός... ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ

Οι Κρητικοί έκαναν τη μεγάλη έκπληξη της σεζόν και κατέκτησαν το κύπελλο Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Όμως τη παράσταση στο παιχνίδι έκλεψε ο πανηγυρισμός στο γκολ του Τιάγκο Νους. Ο Αργεντίνος δεν είναι μόνο ό,τι πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ αλλά και το ότι η πρώτη του σκέψη ήταν να πάει να ανέβει στα κάγκελα και να πανηγυρίσει με τον «μεγαλύτερο υποστηρικτή» του, την μητέρα του.

Η ΕΠΟ θέλοντας να τιμήσει ένα γεγονός που συγκίνησε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, βράβευσε τη μητέρα του Νους Ίρμα-Ρόσα Πόμπο ντε Κάμπος, με το « Most Valuable Parent»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Με ένα ξεχωριστό και μοναδικό βραβείο MVP τιμήθηκε η μητέρα του Κυπελλούχου Ελλάδας Τιάγο Νους, σε μία συμβολική κίνηση της ΕΠΟ για την ανάδειξη της πιο αυθεντικής και ανθρώπινης στιγμής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: με το «Most Valuable Parent», που φιλοτέχνησε ο εικαστικός Γιάννης Μπαρτσώκας, δημιουργός της εικαστικής σειράς τού τελικού “Πάντα Εδώ.

Με ευκαιρία τη Γιορτή της Μητέρας, η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση αποκτά ακόμη βαθύτερο συμβολισμό, καθώς υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε αθλητική επιτυχία βρίσκονται οι γονείς που στηρίζουν -υπό συνθήκες άγνωστες στο κοινό-, εμπνέουν και διαμορφώνουν χαρακτήρες.

Δείτε το video της ΕΠΟ για την κα Ίρμα-Ρόσα Πόμπο ντε Κάμπος και την ίδια να μιλά στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” λίγο πριν από την επιστροφή της στην Αργεντινή», αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.