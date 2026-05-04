ΟΦΗ: Αλλαγή στο έμβλημα της ομάδας - Τι συμβολίζουν τα δύο αστέρια

Ο ΟΦΗ ζει ιστορικές στιγμές μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και αποφάσισε να «σφραγίσει» την επιτυχία με μια συμβολική αλλαγή στο έμβλημά του.

Οι Κρητικοί προχώρησαν στην προσθήκη δύο ασημένιων αστεριών στο λογότυπο της ομάδας, τιμώντας τα δύο Κύπελλα Ελλάδας που έχουν κατακτήσει στην ιστορία τους. Τα αστέρια φέρουν τους αριθμούς «87» και «26», παραπέμποντας στις χρονιές των δύο μεγάλων θριάμβων, με τον πιο πρόσφατο να σηματοδοτεί μια νέα χρυσή σελίδα για τον σύλλογο.

Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει εξασφαλισμένη την παρουσία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση για τη σεζόν 2026/27, ξεκινώντας το ταξίδι της από τα playoffs του Europa League με «κλειδωμένη» θέση στη League Phase του Conference League σε περίπτωση αποκλεισμού.

Δείτε το νέο έμβλημα του ΟΦΗ