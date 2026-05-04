Πρωτοφανές περιστατικό σε ερασιτεχνικό ματς: Διαιτητής αντικαταστάθηκε από... δημοσιογράφο

Στον αγώνα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας, ο Πανιώνιος Αχιλλέας επικράτησε της Αργυράς Πατρών με 4-0, κατακτώντας το πρωτάθλημα και εξασφαλίζοντας την άνοδό του στην Α’ κατηγορία. Ωστόσο, το παιχνίδι σημαδεύτηκε από ένα ασυνήθιστο γεγονός που αφορούσε τον διαιτητή.

Στο 65ο λεπτό, ο διαιτητής Διονύσης Χριστοδουλάτος χτυπήθηκε δυνατά από τη μπάλα στα πλευρά, ένιωσε ζαλάδα και αναγκάστηκε να καθίσει στον πάγκο. Λίγο αργότερα δήλωσε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω έντονου πόνου, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά ο αγώνας.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΚΑΠ, παράγραφος 9γ: «Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ή εάν ο διαιτητής, μετά την έναρξη του αγώνα, ασθενήσει ή τραυματιστεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων, τότε ο αγώνας θα αρχίσει στην πρώτη περίπτωση και θα συνεχιστεί στη δεύτερη περίπτωση καθήκοντα διαιτητή θα αναλάβει ο αναπληρωτής του διαιτητή, εφόσον είχε ορισθεί τέτοιος, και αν όχι, εκείνος από τους βοηθούς διαιτητές, ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής ή βοηθός σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε νέα ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία».

Αυτό όμως δημιούργησε νέο πρόβλημα, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος άλλος για τη θέση του βοηθού. Τότε, οι ομάδες σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της ΕΠΣ αποφάσισαν να καλύψουν το κενό με έναν φίλαθλο από την εξέδρα.

Τελικά, επέλεξαν έναν νεαρό δημοσιογράφο που έκανε την πρακτική του σε τοπικό ραδιόφωνο. Ο Οδυσσέας Φουρτούνης φόρεσε τη στολή, πήρε το σημαιάκι και εκτέλεσε χρέη βοηθού διαιτητή, ώστε ο αγώνας να ολοκληρωθεί ομαλά.