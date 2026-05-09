Ο Φωτιάς καταθέτει αγωγή κατά προέδρου ομάδας της Stoiximan Super League

Ο Βασίλης Φωτιάς είναι έτοιμος να καταθέσει αγωγή κατά του προέδρου της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέα Ντάβελη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ για τον διεθνή διαιτητή και έκανε λόγο για «διατεταγμένη υπηρεσία».

Οι «βυσσινί» είχαν μεγάλα παράπονα από την διαιτησία στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της ΑΕΛ να εκραγεί κατά του Φωτιά, ο οποίος καταθέτει αγωγή καθώς θεωρεί πως αυτές οι κατηγορίες δεν γίνεται να μείνουν αναπάντητες. Να υπενθυμίσουμε πως στον συγκεκριμένο πρόεδρο έχει ασκήσει δίωξη και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ.