Σπορ Ποδόσφαιρο ΑΕΛ Πανσερραϊκός Διαιτητές

Ο Φωτιάς καταθέτει αγωγή κατά προέδρου ομάδας της Stoiximan Super League

Ο διεθνής διαιτητής καταθέτει αγωγή κατά του Αχιλλέα Ντάβελη για τις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση της ΑΕΛ Novibet με τον Πανσερραϊκό.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Βασίλης Φωτιάς είναι έτοιμος να καταθέσει αγωγή κατά του προέδρου της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέα Ντάβελη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ για τον διεθνή διαιτητή και έκανε λόγο για «διατεταγμένη υπηρεσία».

Οι «βυσσινί» είχαν μεγάλα παράπονα από την διαιτησία στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της ΑΕΛ να εκραγεί κατά του Φωτιά, ο οποίος καταθέτει αγωγή καθώς θεωρεί πως αυτές οι κατηγορίες δεν γίνεται να μείνουν αναπάντητες. Να υπενθυμίσουμε πως στον συγκεκριμένο πρόεδρο έχει ασκήσει δίωξη και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ.

