Ζεράρ Πικέ: Τιμωρία 6 αγωνιστικών και πρόστιμο για λεκτική βία σε διαιτητές

Με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της La Liga2, η εντός έδρας ήττα της Ανδόρα από την Αλμπαθέτε ουσιαστικά έβαλε τέλος στις ελπίδες της για συμμετοχή στα playoff ανόδου, καθώς πλέον βρίσκεται στο -8 από την 6η θέση.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στο 86ο λεπτό με γκολ του Γκόμεζ, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν έγινε αποδεκτό από τη διοίκηση της Ανδόρα. Μετά τη λήξη του αγώνα επικράτησε ένταση, με τα γεγονότα να οδηγούν σε βαριές ποινές για τους ανθρώπους του συλλόγου.

Σύμφωνα με την Πειθαρχική Επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας, ο Ζεράρ Πικέ τιμωρήθηκε με έξι αγωνιστικές αποκλεισμό για φραστική επίθεση κατά των διαιτητών, καθώς και με δίμηνη απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο. Την ίδια ποινή (6 αγωνιστικές και 2 μήνες) έλαβε και ο αθλητικός διευθυντής Χάουμε Νογκές.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Φεράν Βιλασέκα, τιμωρήθηκε με τετράμηνο αποκλεισμό, ενώ τέσσερα μέλη του προπονητικού τιμ δέχθηκαν ποινές από 1 έως 2 αγωνιστικές για διαμαρτυρίες και έλλειψη σεβασμού.

Επιπλέον, αποφασίστηκε το κλείσιμο των επισήμων και της VIP ζώνης του γηπέδου για δύο αγώνες, καθώς και πρόστιμο 1.500 ευρώ στον σύλλογο.

Το χρονικό των επεισοδίων

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Αλόνσο ντε Ένα Βολφ, κατέγραψε στο φύλλο αγώνα ότι ο Πικέ προχώρησε σε φραστικές επιθέσεις τόσο στο ημίχρονο όσο και μετά τη λήξη. Σύμφωνα με την έκθεσή του, ο ιδιοκτήτης της Ανδόρα φέρεται να είπε προς τους διαιτητές: «Βγείτε έξω με συνοδεία, μην τυχόν και σας επιτεθούν», ενώ πρόσθεσε: «Σε άλλη χώρα θα σας είχαν διαλύσει, αλλά εδώ στην Ανδόρρα είμαστε πολιτισμένο κράτος».

Παράλληλα, ο Βιλασέκα κατηγορήθηκε για απόπειρα βιαιοπραγίας κατά του παρατηρητή, ενώ ο Νογκές φέρεται να δήλωσε προς τους διαιτητές: «Μακάρι να πάθετε ατύχημα».

Η Ανδόρα αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο ο σύλλογος θεωρείται υπότροπος, καθώς στο παρελθόν έχει κληθεί επανειλημμένα σε απολογία για παρόμοιες συμπεριφορές παραγόντων του.