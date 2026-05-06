Σάλκε: Ανανεώνει τον προπονητή που είχε βρει μέσο AI και της έφερε... την άνοδο

Η Σάλκε μετά από 5 χρόνια επιστρέφει στα «σαλόνια» της Bundesliga. Αυτό το χρωστάει στον Μίρον Μούσλιτς και τον ανταμοίβει με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Αυτός ο προπονητής όμως έγινε επιλογή των μπλε μέσο της τεχνιτής νοημοσύνης, που πρότεινε τον Μούσλιτς ως διάδοχο του Κες φαν Βόντερεν και στην εφαρμογή «StatusLibuda». Ένα πρόγραμμα που αναλύει πάνω από 20 χιλιάδες ποδοσφαιριστές ανά τον κόσμο και τους αξιολογούσε βάσει το DNA του συλλόγου, δημιουργώντας το φετινό ρόστερ! Προσθέτοντας και ονόματα όπως ο Έντιν Τζέκο και ο Λουίς Κάριους. Το αποτέλεσμα τους δικαίωσε πανηγυρικά.

Ο 43χρονος Αυστριακός προπονητής αφίχθη στο Γκελζενκίρχεν στις 31 Μαΐου 2025 και με ρεκόρ 20 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 ήττες κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Bundesliga 2.