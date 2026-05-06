Μπάγερν - Παρί: «Έκαψαν» το μετρό του Μονάχου οι Γάλλοι- ανέλαβε δράση η αστυνομία

Σε ένα μεγάλο παιχνίδι όπως αναμένεται ανάμεσα σε Μπάγερν και Παρί, καθώς το προηγούενο ήταν αρκετά «χορταστικό», οι οπαδοί των Γάλλων δεν κρατήθηκαν και άναψαν καπνογόνα μέσα στο μετρό πηγαίνοντας προς το «Allianz Arena».

Προκλίθηκε ένα μικρό χάος με την Γερμανική αστυνομία να αναγκάζεται να παρέμβει για να ηρεμήσει τη κατάσταση.

Αφού άνοιξαν το βαγόνι βγήκε από μέσα αποπνικτικός καπνός, απομάκρυναν τους φίλους της Παρί και τους ανάγκασαν να μετακινηθούν με τα πόδια.