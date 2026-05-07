Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν 1-1 : Η ισοπαλία δεν ήταν αρκετή και οι Γάλλοι ξανά στον τελικό

Σίγουρα δεν απογοήτευσε το ζευγάρι του ημιτελικού του Champions League, Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν, σε ένα αγώνα γεμάτο φάσεις, θέαμα και την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω στο γήπεδο.

Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν και παρά την ισοπαλία με τους Γερμανούς στην έδρα τους με σκορ 1-1 και συνολικό σκορ 5-6, ετοιμάζουν βαλίτσες για τον μεγάλο τελικό εναντίον της Άρσεναλ στη Βουδαπέστη.

Η εξέλιξη του αγώνα:

Ο αγώνας ξεκίνησε με την επίδειξη δύναμης που έδειξε η Παρί Σεν Ζερμέν με την πρώτη φορά που πάτησε περιοχή στο 3'. Ο Κβαρατσκέλια έτρεξε από τα αριστερά και πάσαρε προς την καρδιά της περιοχής, όπου βρισκόταν ο Ντεμπελέ για να ανοίξει το σκορ.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν τις απανωτές επιθέσεις δίχως να βρίσκουν δίχτυα με τους Κβαρατσκέλια και Νέβες. Ταυτόχρονα , οι «Βαβαροί» προσπάθησαν να ισοφαρίσουν με τις ενέργειες των Ντίαζ και Ολίσε, των οποίων τα σουτ «ξύρισαν» την εστία. Η ισοφάριση παραλίγο να έρθει από τον Μουσιάλα στο 34' με δύο σουτ σε δύο διαφορετικές φάσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, από τα οποία το ένα απέκρουσε ο Σαφόνοβ, ενώ το άλλο κατέληξε άουτ. Έτσι, οι Γάλλοι πήγαν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα με σκορ 0-1 (συνολικό 4-6).

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να πατάνε καλύτερα στο χορτάρι. Στο 55' και στο 56' ο Νόιερ έκανε δύο δύσκολες αποκρούσεις από τα σουτ των Ντουέ και Κβαρατσκέλια αντίστοιχα, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να κουράζουν τους ακραίους αμυντικούς των γηπεδούχων. Ωστόσο, από το 60' και μετά, η Μπάγερν ξεκίνησε να απειλεί παρά την κλειστή άμυνα των Γάλλων, αλλά ο Σαφόνοβ δεν επέτρεψε στον Ντίαζ και τον Ολίσε να τον νικήσουν.

Στο τέλος του αγώνα στο 90+4 ο Κέιν ισοφάρισε για τους γηπεδούχους, αλλά δεν ήταν αρκετό για να τους δώσει την πρόκριση, καθώς το συνολικό σκορ ήταν 5-6

Μπάγερν: Νόιερ, Στάνισιτς (68’ Ντέιβις), Τα (68’ Κιμ), Ουπαμεκανό (85’ Καρλ), Λάιμερ, Πάβλοβιτς, Κίμιχ, Λουίς Ντίαζ, Μουσιάλα, Ολίσε, Κέιν

Παρί: Σαφόνοβ, Πάτσο, Μαρκίνιος, Μέντες (85’ Μαγιουλού), Ζαΐρ Εμερί, Φαμπιάν Ρουίθ (76’ Μπεράλντο), Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Κβαρατσκέλια, Ντεμπελέ (65’ Μπαρκολά), Ντουέ (76’ Ερναντές)