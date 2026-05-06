Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Ένταση ανάμεσα σε Αταμάν και Μαρτίνεθ, αποβλήθηκαν και οι δύο

Σε ένα παιχνίδι στο T- Center που «μυρίζει μπαρούτι», μία φάση ήταν αρκετή για να στείλει Πέδρο Μαρτίνθε και Έργκιν Αταμάν στα αποδυτήρια.

Σε μία διεκδικούμενη φάση με πρωταγωνιστή τον Ρογκαβόπουλο από τους πράσινους, ο οποίος προσπαθώντας να πάρει το ριμπάουντ έπεσε κάτω και χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ.

Εκεί ήταν που βγήκε από «τα ρούχα» του ο Τούρκος και ξεκίνησε να διαμαρτύρεται στους διαιτητές ζητώντας το φάουλ και να αλλαχτεί η απόφαση των διαιτητών . Ο Μαρτίνεθ δεν κρατήθηκε και ζήτησε να δωθεί τεχνική ποινή στο προπονητή του «τριφυλλιού».

Εκεί είναι που ένταση έφτασε στα «ύψη» με τους δύο προπονητές να λογομαχούν και εν τέλη να αποβάλλονται και οι δύο.

Ο Ισπανός τεχνικός πήγε πρώτος στα αποδυτήρια, ενώ των «πρασίνων», έμεινε λίγο ακόμα να μιλήσει με τους διαιτητές και εν τέλη αποχώρησε μέσα σε αποθέωση από το κόσμο της ομάδας.