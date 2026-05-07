Συνεχίζεται το χάος στην Ρεάλ Μαδρίτης: Ένταση ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί στην προπόνηση

Η κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης μόνο ήρεμη δεν είναι, καθώς οι Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί πρωταγωνίστησαν σε σοβαρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Οι δύο παίκτες είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε, με σπρωξίματα και μεγάλη ένταση μπροστά στους συμπαίκτες τους, μέχρι να υπάρξει παρέμβαση και να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Σύμφωνα με τη Marca, το επεισόδιο συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βαρύ κλίμα που επικρατεί στον σύλλογο τις τελευταίες ημέρες, μετά από μια απογοητευτική σεζόν που οδηγεί τη «βασίλισσα» εκτός τίτλων. Την ίδια στιγμή, η σχέση των οπαδών με τον Κίλιαν Εμπαπέ φαίνεται να δοκιμάζεται, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα, καθώς οι φίλοι της Ρεάλ μαζεύουν υπογραφές για την αποχώρηση του παίκτη.

Παράλληλα, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς είχε προηγηθεί ένταση και μεταξύ των Αντόνιο Ρούντιγκερ και Μιγκέλ Καρέρας, γεγονός που επιβεβαιώνει το τεταμένο κλίμα στα αποδυτήρια.

Τέλος, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, υπάρχουν τουλάχιστον έξι ποδοσφαιριστές που αρνούνται να επικοινωνήσουν με τον προπονητή της ομάδας, Άλβαρο Αρμπελόα, δείγμα της κρίσης που διανύει η Ρεάλ Μαδρίτης.