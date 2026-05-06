Σταύρος Τσώχος: Από την τραγωδία του 1981 στη συγκίνηση της Νέας Φιλαδέλφειας

Ο Σταύρος Τσώχος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, την Τετάρτη (6/5). Υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας. Η πορεία του σφραγίστηκε από στιγμές έντονης συγκίνησης και βαθιάς ανθρώπινης φόρτισης, που ανέδειξαν τον ίδιο σε κάτι περισσότερο από έναν απλό σχολιαστή.



Μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του εκτυλίχθηκε τον Νοέμβριο του 1991. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τη Σπαρτάκ Μόσχας στον επαναληπτικό του 0-0. Οι Ρώσοι προηγήθηκαν με πέναλτι, παγώνοντας το γήπεδο, όμως η ελληνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Με γκολ των Μπατίστα και Δημητριάδη, η Ένωση πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή και πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση στους «16» της Ευρώπης. Στο φινάλε εκείνης της βραδιάς, ο Σταύρος Τσόχος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Η φωνή του λύγισε, αποτυπώνοντας το μέγεθος της επιτυχίας και τη συναισθηματική φόρτιση μιας ολόκληρης γενιάς φιλάθλων.

Η δεύτερη, και ίσως πιο βαριά στιγμή της καριέρας του, συνδέθηκε με ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του ελληνικού αθλητισμού. Τον Φεβρουάριο του 1981, περιέγραψε για λογαρισμό της ΕΡΤ τον αγώνα Ολυμπιακός - ΑΕΚ 6-0, μια αναμέτρηση που έμεινε στην ιστορία όχι για το σκορ, αλλά για την τραγωδία που ακολούθησε. Στο τέλος του αγώνα, 21 φίλοι του Ολυμπιακού έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Θύρας 7, ποδοπατημένοι στην καγκελόπορτα. Ο Σταύρος Τσώχος βρέθηκε στη μετάδοση εκείνου του ιστορικού ματς.

Ο Σταύρος Τσώχος υπηρέτησε το λειτούργημα με αυθεντικότητα και βαθιά ανθρώπινη ευαισθησία. Μια φωνή που δεν θα ξεχαστεί εύκολα από μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων.