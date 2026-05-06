Θλίψη στην αθλητική δημοσιογραφία: Πέθανε ο Σταύρος Τσώχος

Ο Σταύρος Τσώχος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του μια βαριά παρακαταθήκη στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας. Υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές προσωπικότητες του χώρου, με πολυετή παρουσία τόσο στον Τύπο όσο και στην τηλεόραση.



Η πορεία του ξεκίνησε από τα γήπεδα, καθώς το 1954 έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών. Δύο χρόνια αργότερα, ξεχώρισε αγωνιστικά και πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό μαζί με τον Μίμη Στεφανάκο, παραμένοντας στην ομάδα έως το 1961. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είχε και ένα σύντομο πέρασμα από την Προοδευτική, πριν ολοκληρώσει την καριέρα του στον Φωστήρα στις αρχές της δεκαετίας του ’60, έχοντας αγωνιστεί και στην Α’ Εθνική.



Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αφιερώθηκε στη δημοσιογραφία, όπου και άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Εργάστηκε σε σημαντικά έντυπα, όπως η «Ημέρα», η «Ακρόπολη», «Τα Νέα» για περίπου δύο δεκαετίες, καθώς και στο «Φως των Σπορ» και σε αθλητικά περιοδικά.





Η τηλεοπτική του παρουσία ξεκίνησε το 1968 και συνεχίστηκε για πολλά χρόνια, με συμμετοχές σε εκπομπές και μεταδόσεις αγώνων σε μεγάλα κανάλια, όπως η ΕΡΤ, το MEGA και ο ΑΝΤ1. Παρέμεινε ενεργός μέχρι τη συνταξιοδότησή του, μεταδίδοντας αγώνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.



Παράλληλα, διετέλεσε και διευθυντής στο γραφείο Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, συνδέοντας το όνομά του και με τον διοικητικό χώρο του ποδοσφαίρου.

