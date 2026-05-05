Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η αδερφή του, Πολυάννα

Δύσκολες ώρες περνά για ακόμη μία φορά ο Νότης Σφακιανάκης, αφού δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η αγαπημένη του γυναίκα, Κίλι, έφυγε από τη ζωή και τώρα ο καλλιτέχνης θρηνεί τον χαμό της αδερφής του.

Η Πολυάννα άφησε την τελευταία της πνοή τη Δευτέρα 4 Μαΐου έχοντας παλέψει για αρκετό καιρό με τον καρκίνο. Μάλιστα τον τελευταίο καιρό βρισκόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας για να λαμβάνει τις απαραίτητες θεραπείες της.

Η κηδεία της αδερφής του Νότη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην Κω, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της…