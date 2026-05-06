Τόνυ Μαυρίδης: Πέθανε η αδερφή του - «Ήσουν και θα είσαι η χαρά της ζωής»

Το πένθος χτύπησε την πόρτα του Τόνυ Μαυρίδη. Ο μουσικός παραγωγός βιώνει την τραγική απώλεια της αδερφής του που έφυγε από τη ζωή.

«Ήσουν και θα είσαι η χαρά της ζωής» έγραψε ο Μαυρίδης σε story που ανέβασε στο Instagram και το συνόδευσε με μια φωτογραφία της εκλιπούσας που χαμογελά και λάμπει όλο ζωή!

«Μην κλαίτε αγαπημένοι μου»

Στη συνέχεια δημοσίευσε τη φωτογραφία ενός κεριού και έγραψε συγκινητικά λόγια, σαν λόγια αποχαιρετισμού από εκείνη: «Κοιμάμαι καλά, δεν νιώθω πια πόνο. Σιγά, ο άγγελος του θανάτου ψιθυρίζει: κοιμήσου με ειρήνη. Μην κλαίτε αγαπημένοι μου. Αναπαύομαι ήρεμα και ελεύθερη από τις μάχες της γης».

Σε άλλο story του ανάρτησε ραγισμένες καρδιές και τη φράση «σ’ αγαπώ» και τα συνόδευσε με ένα τραγούδι που λέει: «Έφυγες νωρίς και ζω μέσ’ στα σκοτάδια, με μισή καρδιά γεμάτη από σημάδια, με μια καρδιά που αιμορραγεί, με άφησες με ανοιχτή πληγή».