Νότης Σφακιανάκης: Γιατί δεν θα παρευρεθεί στην κηδεία της αδερφής του

Ο Νότης Σφακιανάκης πενθεί για τον χαμό της αγαπημένης του αδερφής, της Πολυάννας, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 4/5 έχοντας χάσει τη μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7/5 στην Κω, όπου διέμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το πρωινό», ο τραγουδιστής είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και -όπως όλα δείχνουν- δεν θα ταξιδέψει στην Κω για να πει το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη του αδερφή.

«Εύχομαι σε όλους να έχουν έναν τέτοιο αδερφό»

Η Πολυάννα Σφακιανάκη είχε μιλήσει για τον αδερφό της στην εκπομπή «Gala», της Μαρίας Σταματέρη και ένα απόσπασμα παίχτηκε στο «Buongiorno». «Ήμασταν πολύ δεμένα αδέρφια, έτσι μας είχαν μάθει οι γονείς μας και ο παππούς με τη γιαγιά μας που μας μεγάλωσαν. Όταν έφυγε ο Νότης από την Κω και πήγε στην Αθήνα για να ψάξει την τύχη του στο τραγούδι, εγώ για έναν μήνα ήμουν άρρωστη! Ήταν μικρότερός μου και τον ντάντευα από μικρό σαν πιο μεγάλη. Μου έλειψε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν πολύ άσχημη περίοδος για εμένα.

Κατά καιρούς βγαίνουν πολλοί και λένε διάφορα και εκνευρίζομαι, διότι είναι αναλήθειες και είναι κι από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Νότη. Κι αυτό είναι που με εκνευρίζει αφάνταστα. Δηλαδή λένε ότι ο Νότης στο κέντρο δεν αφήνει άνθρωπο να χορέψει, πράγμα που δεν ευσταθεί. Λένε πολλά, λένε ότι δεν έχει καλή σχέση με τους δικούς του, που αυτό δεν στέκει με τίποτα.

Ο πατέρας μου αρρώστησε και τα έκανε όλα ο Νότης. Αν δεν ήταν εκείνος, δεν θα υπήρχε κανένας. Όλους εκείνος μας στηρίζει. Είναι το μικρό μας, το αγαπημένο μας και όταν ακούω διάφορα που λένε, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους να έχουν έναν τέτοιο γιο και έναν τέτοιο αδερφό».