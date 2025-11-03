Νότης Σφακιανάκης: Τα τρυφερά λόγια αγάπης για την γυναίκα του στις σπάνιες συνεντεύξεις που έδινε

Ο Νότης Σφακιανάκης και η σύζυγός του Κίλι ζούσαν «κάτω από την ίδια στέγη» όπως έχει πει ο ίδιος χαρακτηριστικά από το 1984, ο γάμος τους έγινε το 1991 και τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1995 απέκτησαν τα δίδυμα παιδιά τους, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη. Στις σπάνιες φορές που έδινε συνεντεύξεις, ο τραγουδιστής αναφερόταν πάντα στην αγαπημένη του σύζυγο με τα πιο τρυφερά λόγια και παραδεχόταν πως υπήρξε πάντα στήριγμά του.

Μιλώντας για το θέμα της ζήλειας, σε συνέντευξη με τη Νανά Παλαιτσάκη το 1996 είχε εξηγήσει ότι η γυναίκα του δεν είχε λόγους να ζηλεύει, όμως όταν ρωτήθηκε αν ο ίδιος ζηλεύει, είχε απαντήσει λακωνικά: «Εγώ ζηλεύω». «Η γυναίκα μου έχει τη φιλοσοφία που έχουν οι βόρειοι λαοί, δεν σκέπτονται κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας άνθρωπος πράος και προσπαθεί να με βοηθάει σε αυτό που κάνω, γιατί γνωρίζει ότι είναι δύσκολο, επίπονο και χρειάζεται πολύ κόπο για να τα καταφέρεις».

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2000 σε εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη ο τραγουδιστής είχε δηλώσει για την σύζυγό του και την οικογενειακή ζωή: «Από τον Ιούνιο του 1984 ζούμε κάτω από την ίδια στέγη, έχουμε μοιραστεί τη ζωή μας, έχουμε κάνει μαζί δύο παιδιά. Η μάνα το μεγαλώνει το παιδί. Η μάνα είναι το σημαντικό στοιχείο στην οικογένεια. Για αυτό θεωρώ εγώ ότι δεν μπορεί η μητέρα να συνδυάζει εργασία και παιδιά. Όταν μπορούν τα παιδιά να αντεπεξέλθουν μόνα τους, τότε μπορείς να επιστρέψεις στη δουλειά σου».

Σε μια από αυτές τις συνεντέυξεις, το 2015, καλεσμένος στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη είχε πει: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός σε ό,τι έκανα στη ζωή μου. Την πρώτη φορά που την είδα, ήταν όταν έπαιζα μουσική και εκείνη χόρευε με την παρέα της. Ήταν ένας άνθρωπος αυθόρμητος, ο οποίος είχε καλοσύνη και φαινόταν στο βλέμμα της. Αυτό με συνεπήρε μαζί με την εξωτερική της εμφάνιση».

Για τον σημαντικό ρόλο της μητέρας σε μια οικογένεια, είχε μιλήσει ο επιτυχημένος τραγουδιστής στην εκπομπή «Happy Day» το 2016 και είχε πει χαρακτηριστικά «Η μάνα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη. Η μάνα, η μητέρα, η γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι ένα μεγάλο στήριγμα σε ό,τι έχω κάνει».