Κίλι Σφακιανάκη: Η αποτέφρωση, τελευταία της επιθυμία - Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία

Την τελευταία της επιθυμία θα σεβαστεί η οικογένεια της Κίλι Σφακιανάκη - η οποία έφυγε από τη ζωή στα 62 της χρόνια - και η κηδεία της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ μετά την εξόδιο ακολουθία θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Όπως έχουν ενημερώσει, δεν επιθυμούν την παρουσία δημοσιογράφων και οι μόνοι που θα παρευρεθούν για να της πουν το τελευταίο αντίο θα είναι φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού.

Ο Νότης Σφακιανάκης, μιλούσε πάντα με τα καλύτερα λόγια για εκείνη στις συνεντεύξεις του και τόνιζε ότι ήταν το στήριγμά του. Η αδελφή του τραγουδιστή Πολυάννα είπε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα: «Ήταν ένας άγγελος επί της γης και τώρα είναι στον ουρανό με τους αγγέλους».

Η κουμπάρα τους εξομολογήθηκε: «Ήταν ένας θησαυρός, ένας άγγελος σε αυτή τη γη. Ο Νότης τη λάτρευε. Περάσανε πολύ ωραίες στιγμές μαζί. Μας έχει συμπαρασταθεί σε πάρα πολλά πράγματα και εμείς για εκείνη. Πάντα είχαμε επικοινωνία, στο τηλέφωνο πιο πολύ επειδή είμαι εγώ στην Κω. Δεν πρόλαβα να πάω να τη δω και έχω λίγες τύψεις γι’ αυτό».