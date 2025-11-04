Μουκίδης - Φιλίππου: Συγκλονισμένοι από τον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη «Ήταν λίθος για την οικογένεια»

Συντετριμμένος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος και όσοι γνώριζαν την σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, που έφυγε από την ζωή στα 62 της χρόνια - και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή - ύστερα από χρόνια μάχη που έδινε με τη νόσο του Πάρκινσον.

Ο Γιώργος Μουκίδης εξήγησε πώς έμαθε το δυσάρεστο γεγονός και μίλησε για τον χαρακτήρα της γυναίκας που υπήρξε ακλόνητο στήριγμα για τον καλλιτέχνη όλα αυτά τα χρόνια.

«Με πήρε μία κοινή μας φίλη το βράδυ, λίγο μετά που κατέληξε και μου το είπε. Ήταν πολύ επιθετική μορφή του αυτοάνοσου που είχε και ήταν μη αναστρέψιμο» είπε αρχικά ο μουσικοσυνθέτης.

Και εξομολογήθηκε: «Μιλούσαμε συχνά. Από ένα σημείο και μετά, επικοινωνούσαμε μόνο με μηνύματα γιατί δε μπορούσε να μιλήσει. Η Κίλι ήταν πολύ καλή και πολύ ήρεμη. Ήταν η ιδανική σύντροφος. Ένα άτομο με τρομερό επίπεδο, καλλιεργημένη κι ευγενική. Όσες φορές συναναστράφηκα μαζί της, μόνο θετικά έχω να πω. Ξέρω από πρώτο χέρι ότι ήταν λίθος η Κίλι για την οικογένεια, ήταν πολύ καλή. Μακάρι να είχαμε όλη μία Κίλι στη ζωή μας. Δεν έχω μιλήσει με την οικογένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις δε μιλάς, αν θέλει κάτι ο άλλος σε παίρνει».

Για το απρόσμενο γεγονός μίλησε και ο Ηλίας Φιλίππου και είπε χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα χειρότερο από τον χαμό ενός ανθρώπου, όταν μάλιστα είναι ο άνθρωπός σου, είναι η σύζυγός σου. Ξέρω ότι περνούσε μία περιπέτεια υγείας σοβαρή, δυστυχώς κατέληξε. Αυτό είναι ένα πλήγμα πάρα πολύ μεγάλο για έναν άνθρωπο, που είναι και καλλιτέχνης. Έχουμε ίσως μια μεγαλύτερη ευαισθησία κάποια στιγμή».