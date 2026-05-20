Τουρκία: Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη Μαλάτια - Αισθητός σε πολλές ανατολικές επαρχίες
Σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/5) στην περιοχή της Μαλάτιας, στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (AFAD).
Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή Μπαταλγκαζί, ενώ η δόνηση καταγράφηκε στις 09:00 το πρωί με εστιακό βάθος 7,03 χιλιομέτρων.
Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Τουρκίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
Μεταξύ των περιοχών όπου έγινε αισθητός ο σεισμός είναι το Καχραμανμαράς και το Ντιγιαρμπακίρ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να αποτιμηθεί η κατάσταση.