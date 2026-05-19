Τηλεφώνημα Ερντογάν - Φον ντερ Λάιεν: «Τα συμφέροντά μας συγκλίνουν» - Στην ατζέντα και το Κυπριακό

Τηλεφωνική επικοινωνία για φλέγοντα ζητήματα στο διεθνές σκηνικό είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Τούρκο πρόεδρο,Ταγίπ Ερντογάν, σήμερα Τρίτη (19/5).

«Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν μετά την επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, στην οποία συζητήθηκαν επίσης η Ανατολική Μεσόγειος και το Κυπριακό.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε μέσω του «Χ», ότι είχε σήμερα μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στη συνέχεια αναφέρει τα εξής:

«Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Τα συμφέροντά μας συγκλίνουν: διατηρώντας ανοιχτές τις εμπορικές οδούς, τη ροή ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού σταθερές. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά σε αυτές τις προτεραιότητες.

Η ΕΕ εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας να υποστηρίξει την αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Συζητήσαμε επίσης για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό. Υπογραμμίσαμε τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ σε όλα τα στάδια».

Ερντογάν: Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά

«Η τελωνειακή ένωση πρέπει να εκσυγχρονιστεί, τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν», τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη συνομιλία με του την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως μεταφέρει το Euronews.

Σύμφωνα με πηγές της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «οι εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη στρατηγική σημασία των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι «η συμμετοχή της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες που αφορούν τις στρατηγικές ασφαλείας της Ευρώπης θα ήταν ωφέλιμη».

Η Τουρκία επιθυμεί να ενισχύσει τις οικονομικές της σχέσεις με την ΕΕ μέσω της αναβάθμισης της τελωνειακής ένωσης. Η χώρα συμμετέχει στην τελωνειακή ένωση από το 1996, ως στάδιο της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι η τελωνειακή ένωση Τουρκίας - ΕΕ καλύπτει μόνο βιομηχανικά προϊόντα και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, ενώ τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα εξαιρούνται και μόνο το βιομηχανικό σκέλος υπάγεται σε φορολογική απαλλαγή.

Όσον αφορά το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, ο Ερντογάν τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ενώ υπογράμμισε ότι «η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας και την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή».