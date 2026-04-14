Ανησυχούν στο ΥΠΕΞ για τον Ερντογάν και τα «ήρεμα νερά»

Η πρωτοφανής σε ένταση απειλή του Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία θα μπορούσε να εισβάλει στο Ισραήλ κατά το πρότυπο αντίστοιχων στρατιωτικών επεμβάσεων της στη Λιβύη ή το Ναγκόρνο Καραμπάχ, όσο αδιανόητη φαίνεται – και στην πραγματικότητα είναι – άλλο τόσο επιβεβαιώνει την τεράστια πολιτική πίεση, που υφίσταται στο εσωτερικό του ο Τούρκος πρόεδρος σύμφωνα με ανώτερο παράγοντα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στην Αθήνα αντιμετωπίζουν μάλλον με σκεπτικισμό την άνευ προηγούμενου ρητορική σε κάθε περίπτωση έξαρση της τουρκικής ηγεσίας και βρίσκονται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης παρακολουθώντας από κοντά τις κινήσεις της Άγκυρας.

Σύμφωνα με μία γραμμή σκέψης στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει κατορθώσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο να μετουσιώσει σε απτά οφέλη ή εν πάση περιπτώσει στρατηγικά πλεονεκτήματα την καλή χημεία, που φαίνεται ότι έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο. Τουναντίον, παρακολουθεί μάλλον αμήχανα την Ελλάδα να αποκτά ξεκάθαρο πλεονέκτημα στον αέρα μέσω του εκσυγχρονισμού των F – 16 σε Viper, της απόκτησης των γαλλικών Rafale, αλλά και της οσονούπω προμήθειας των F – 35. Την ίδια ώρα και πάντα στο πεδίο των εξοπλισμών, η χώρα μας κλείνει την ψαλίδα και στη θάλασσα μέσω της απόκτησης των φρεγατών τύπου Βelharra.

Επίσης, η συμφωνία για τη δραστηριοποίηση της αμερικανικής Chevron σε οικόπεδα νοτίως της Κρήτης αχρηστεύει στην πραγματικότητα το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και κατ επέκταση αφήνει κενό γράμμα το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Ομοίως, η μεταφορά προσφάτως συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο ακυρώνει και το διαχρονικό τουρκικό επιχείρημα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με το οποίο γαλουχήθηκαν ολόκληρες γενιές πολιτικών, αλλά και ψηφοφόρων στη γείτονα.

«Όλα τα παραπάνω αυξάνουν την πίεση προς την τουρκική κυβέρνηση, την ώρα, που περιορίζουν αισθητά το περιθώριο ελιγμών της», επισημαίνει υψηλόβαθμη πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να επιχειρήσει η Άγκυρα να εξαγάγει το αδιέξοδο της στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο διαταράσσοντας τα «ήρεμα νερά». Υψηλού ρίσκου επιλογή, ωστόσο, τίποτε δεν θα πρέπει να αποκλείεται πλέον.