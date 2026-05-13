Tουρκία: Τον Ιούνιο ο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα» - Στο στόχαστρο Αιγαίο, ΑΟΖ και «γκρίζες ζώνες»

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται στην Τουρκία η προετοιμασία του νομοσχεδίου για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, το οποίο τουρκικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν ως «Νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα».



Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού κρατικού δικτύου TRT αλλά και φιλοκυβερνητικών μέσων, η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να ενσωματώσει για πρώτη φορά σε ενιαίο νομικό πλαίσιο το σύνολο των τουρκικών διεκδικήσεων σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.



Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση μετά το Kurban Bayramı, που ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου, και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα αποτελέσει τη βάση για τη θεσμοθέτηση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» στο εσωτερικό Δίκαιο της Τουρκίας.

Ενιαίο πλαίσιο για ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα και θαλάσσιες ζώνες





Πηγές του AKP μιλώντας σε τουρκικά μέσα σημειώνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να συγκεντρώσει σε μία ενιαία νομοθετική ρύθμιση ζητήματα που μέχρι σήμερα ρυθμίζονταν αποσπασματικά ή παρέμεναν σε νομικό κενό.



Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκονται η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), η υφαλοκρηπίδα, η συνορεύουσα ζώνη και γενικότερα οι θαλάσσιες περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία της.



Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, στόχος είναι να καθοριστούν με σαφήνεια τα νομικά πρότυπα που θα εφαρμόζει η Τουρκία στις θαλάσσιες ζώνες της, αλλά και να διαμορφωθεί ένα «βασικό νομοθετικό πλαίσιο» για τα όρια των τουρκικών θαλάσσιων διεκδικήσεων.

Αναφορά και στις «γκρίζες ζώνες» του Αιγαίου





Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται αναφορές και στις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο.



Όπως αναφέρεται, εξετάζεται το νομικό καθεστώς νησιών, νησίδων και βραχονησίδων που, κατά την τουρκική θέση, αποτελούν αντικείμενο αμφισβήτησης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.



Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο προσδιορισμός αυτών των γεωγραφικών σχηματισμών θα ενταχθεί στον αποκαλούμενο «Νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας», με επίκληση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Συμμετοχή ΥΠΕΞ και τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων





Σύμφωνα με το TRT και την τουρκική έκδοση της DW η επεξεργασία του νομοσχεδίου γίνεται σε συνεργασία με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στην προετοιμασία του συμμετείχαν επίσης οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων και το Λιμενικό Σώμα.



Η τουρκική πλευρά αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη μεταξύ του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και της υφιστάμενης τουρκικής νομοθεσίας, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο.

Αναφορά και στο θέμα των 12 ναυτικών μιλίων





Στο ίδιο πλαίσιο, τουρκικές πηγές σημειώνουν ότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει δυνατότητα επέκτασης χωρικών υδάτων έως και τα 12 ναυτικά μίλια, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η Τουρκία σκοπεύει να καταγράψει τις δικές της θαλάσσιες ζώνες με τη δική της ταξινόμηση.