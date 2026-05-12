Τουρκικά οπλισμένα μαχητικά F-16 επανεμφανίστηκαν στο Αιγαίο

Τουρκικά οπλισμένα μαχητικά F-16 επανεμφανίστηκαν σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο



Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, έξι μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας σε τρεις σχηματισμούς, εκ των οποίων το ένα ζεύγος F-16 ήταν οπλισμένο, προχώρησαν σε τρεις παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας καθώς εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης.



Την ίδια στιγμή, στην ίδια περιοχή, έξι παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας καταγράφηκαν από ένα τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος ATR-72 και δύο Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα.



Συνολικά, εννέα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε εννέα παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου.



Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.





Σε εξέλιξη η «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ» με συμμετοχή της «ΚΙΜΩΝ»





Σημειώνεται πως σε εξέλιξη από την Κυριακή βρίσκεται η εθνική άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ», η ετήσια άσκηση μεγάλης κλίμακας του Πολεμικού Ναυτικού που διεξάγεται στο Αιγαίο, και έχει δηλωθεί στο τουρκικό υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.



Η μεγάλη στρατιωτική άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού, στην οποία συμμετέχει για πρώτη φορά η πρώτη ελληνική Belharra, η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», έχει σκοπό την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και της διακλαδικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και περιλαμβάνει ρεαλιστικά σενάρια όλων των μορφών πολέμου με συμμετοχή του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Λιμενικού.