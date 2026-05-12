Τρόμος από την επιτυχημένη δοκιμή του πυρηνικού πυραύλου Sarmat - Πούτιν: «Ο πιο ισχυρός στον κόσμο»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αναπτύξει έως το τέλος του 2026 τον νέο στρατηγικό πυρηνικό πύραυλο RS-28 Sarmat, τον οποίο χαρακτήρισε ως «τον πιο ισχυρό στον κόσμο». Η Ρωσία πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμαστική εκτόξευση του πυρηνικού πυραύλου, με το υπερόπλο που σχεδιάζεται να σκορπά τον τρόμο.

Η ανακοίνωση έγινε σε τηλεοπτικές δηλώσεις του Ρώσου προέδρου, σε μια περίοδο όπου η ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση παραμένει υψηλή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.

Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

«Μπορεί να διαπεράσει κάθε αντιπυραυλική άμυνα»

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο Sarmat διαθέτει δυνατότητες που τον καθιστούν ανώτερο από αντίστοιχα δυτικά οπλικά συστήματα.

Όπως υποστήριξε, η ισχύς της πυρηνικής κεφαλής του είναι υπερτετραπλάσια από δυτικά ισοδύναμα, ενώ η εμβέλειά του ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα.

«Έχει τη δυνατότητα να διαπεράσει όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, επιμένοντας ότι το νέο πυραυλικό σύστημα θα ενισχύσει σημαντικά τη στρατηγική αποτρεπτική ισχύ της Ρωσίας, όπως σημειώνει το Reuters.

Την ίδια ώρα, η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες του διοικητή των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων της χώρας, Σεργκέι Καρακάγεφ, να ενημερώνει τον Πούτιν για επιτυχημένη δοκιμαστική εκτόξευση του συστήματος.

Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Τι είναι ο πυρηνικός πύραυλος Sarmat

Ο RS-28 Sarmat, γνωστός στη Δύση και ως «Satan II», είναι διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος νέας γενιάς που αναπτύχθηκε για να αντικαταστήσει τους σοβιετικούς πυραύλους Voevoda της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

Πρόκειται για έναν από τους βαρύτερους και ισχυρότερους πυραύλους που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, με δυνατότητα μεταφοράς πολλαπλών πυρηνικών κεφαλών. Σύμφωνα με τις ρωσικές εκτιμήσεις, μπορεί να πλήξει στόχους σε τεράστιες αποστάσεις, ακολουθώντας διαφορετικές τροχιές ώστε να αποφεύγει τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Ο Sarmat έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρει είτε συμβατικές είτε πυρηνικές κεφαλές υψηλής ισχύος, ενώ θεωρητικά μπορεί να εξαπολύσει υπερηχητικά οχήματα glide, τα οποία κινούνται με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες και είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Η ανάπτυξή του αποτελεί βασικό κομμάτι του ρωσικού προγράμματος εκσυγχρονισμού των πυρηνικών δυνάμεων που είχε παρουσιάσει ο Πούτιν το 2018.

Οι καθυστερήσεις και οι αποτυχημένες δοκιμές

Παρά τις δηλώσεις της ρωσικής ηγεσίας, το πρόγραμμα Sarmat έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με τεχνικές δυσκολίες, καθυστερήσεις και αποτυχημένες δοκιμές.

Σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές ασφαλείας, δοκιμή του πυραύλου τον Σεπτέμβριο του 2024 απέτυχε, προκαλώντας μεγάλο κρατήρα στο σιλό εκτόξευσης.

Αναλυτές στη Δύση εκτιμούν επίσης ότι η Μόσχα έχει υπερβάλει σε αρκετές περιπτώσεις σχετικά με τις πραγματικές δυνατότητες ορισμένων νέων πυρηνικών της συστημάτων.

Το μήνυμα της Μόσχας προς τη Δύση

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, ο Πούτιν έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο μέγεθος και την ισχύ του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Οι αναφορές αυτές ερμηνεύονται από δυτικές κυβερνήσεις και αναλυτές ως προσπάθεια αποτροπής απέναντι σε μια πιο άμεση ή ισχυρή εμπλοκή της Δύσης στον πόλεμο υπέρ του Κιέβου.

Η νέα ανακοίνωση για τον Sarmat έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τη Μόσχα να επιχειρεί να προβάλει τη στρατιωτική και πυρηνική της ισχύ σε παγκόσμιο επίπεδο.