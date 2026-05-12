Νίκος Δένδιας για το θαλάσσιο drone: Είναι ουκρανικό, εξαιρετικά σοβαρό θέμα

Ο Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, τόνισε πως το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα για το οποίο θα ενημερώσει τους συναδέλφους του στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της Ε.Ε.

Ο κ. Δένδιας έκανε γνωστό επίσης πως στη συνεδρίαση θα λάβει μέρος μέσω βιντεοκλήσεις και ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας.

«Η παρουσία αυτού του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ασφάλεια και την ελευθερίας της ναυσιπλοϊας» σημείωσε ο κ. Δένδιας.

H δήλωση του Νίκου Δένδια

«Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα μας, καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ και τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα.



Ειδικότερα όμως, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου που βρίσκονται εδώ, καθώς και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με στοιχεία που αφορούν το drone που ανελκύσαμε στην Ελλάδα, το USV για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό.



Κατανοείτε ότι η παρουσία αυτού του USV, του drone, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

Το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ένα επιχειρησιακά ενεργό σύστημα με εκρηκτικά και πυροκροτητές ενώ άγνωστο παραμένει το εάν οδηγήθηκε σκόπιμα σε προστατευμόμενο χώρο μετά ή πριν από κάποια αποστολή του.

Με τις μαρτυρίες των ψαράδων που το εντόπισαν να αναφέρουν ότι βρέθηκε με αναμμένη τη μηχανή του, το πιο ανησυχητικό σενάριο αφορά το ενδεχόμενο να υπήρχε ενεργή επιχειρησιακή σύνδεση. Αν για παράδειγμα οι αρχές εντοπίσουν λειτουργικά modem, πρόσφατες καταγραφές, συστήματα τηλεμετρίας ή τηλεχειρισμού, τότε δύσκολα μπορεί να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για ακυβέρνητο USV που παρασύρθηκε από τα ρεύματα και συμπτωματικά κατέληξε σε… σπηλιά.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το σενάριο αλλάζει ριζικά: το drone πιθανότατα βρισκόταν σε αποστολή με δυνατότητα μεταφοράς εκρηκτικού φορτίου και κάποιος το παρακολουθούσε ή το καθοδηγούσε σε πραγματικό χρόνο.