Δένδιας για το drone στη Λευκάδα: «Ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει»

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με το μυστηριώδες drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι οι ελληνικές Αρχές γνωρίζουν πλέον τι ακριβώς είναι το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι έχουν σαφή εικόνα και για το περιεχόμενό του.

«Ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει»

Αναφερόμενος στο drone που έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει».

Η δήλωση έρχεται ενώ οι έρευνες των ελληνικών Αρχών και των Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίζονται γύρω από την προέλευση, τη διαδρομή και την αποστολή του μη επανδρωμένου σκάφους που εντοπίστηκε στα Βασιλικά της Λευκάδας.

Το συγκεκριμένο drone βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο ειδικών κλιμακίων, τα οποία εξετάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, τον εξοπλισμό που φέρει αλλά και τα πιθανά σενάρια για τον ρόλο που είχε στη Μεσόγειο.

Η αναφορά στα σύγχρονα drones και anti-drone συστήματα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέδεσε την υπόθεση με τον ευρύτερο σχεδιασμό εκσυγχρονισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στα μη επανδρωμένα συστήματα.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα δημιουργεί πλέον τις δυνατότητες ώστε να παράγει και να εξοπλίζει το Πολεμικό Ναυτικό με προηγμένα drones και anti-drone συστήματα.

«Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή», τόνισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Πορτογαλία, όπου λειτουργεί - όπως είπε - το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η «Ατζέντα 2030» και οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Κατά την ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε εκτενώς και στο σχέδιο μεταρρυθμίσεων «Ατζέντα 2030», κάνοντας λόγο για μια «τεράστια μεταρρυθμιστική προσπάθεια» που αποσκοπεί στη δημιουργία των ισχυρότερων Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία της χώρας.

Όπως είπε, ήδη προχωρούν σημαντικές αλλαγές στη δομή του Στρατού Ξηράς, με κλείσιμο στρατοπέδων που κρίνονται μη αναγκαία αλλά και αλλαγές στη θητεία, τις οποίες ανέλυσε και στην επίσκεψή του στην 34η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά θα υπάρξει δυνατότητα εθελοντικής κατάταξης γυναικών.

F-35 και Belharra στο νέο εξοπλιστικό σχέδιο

Ο υπουργός στάθηκε και στα εξοπλιστικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι στις αρχές του 2028 η Ελλάδα θα παραλάβει το πρώτο Lockheed Martin F-35 Lightning II.

«Είναι το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία του πλανήτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Αναφορά έκανε και στις φρεγάτες Belharra, σημειώνοντας ότι με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στο ελληνικό πρόγραμμα, θα αποτελούν «τα πιο σύγχρονα και ισχυρά πλοία της κατηγορίας τους στον κόσμο».