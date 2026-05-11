«Σοβαρή υπόθεση»: Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους ΥΠΕΞ της ΕΕ για το drone στη Λευκάδα

Για σοβαρή υπόθεση που διερευνάται από τις ελληνικές αρχές έκανε λόγο ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων αναφορικά με το περίεργο περιστατικό με το ναυτικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομόλογοι του Έλληνα ΥΠΕΞ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Ακόμη, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.



Όπως ανέφερε ο υπουργός, σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα τη Δευτέρα (11/5), προσερχόμενος στο Συμβούλιο, πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο, με την ελληνική κυβέρνηση να προτίθεται να προβεί στα αναγκαία διαβήματα, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συνομιλεί με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Κάγια Κάλας, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 (φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/OLIVIER HOSLET)

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας, ενώ έκανε λόγο για τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος.



Κλείνοντας, τόνισε πως «η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Οι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ένα θαλάσσιο drone τύπου Magura V5, πάνω στο οποίο υπήρχαν τρεις ηλεκτρικοί πυροκροτητές, αλλά και μια κεραία για την από απόσταση πλοήγηση του σκάφους μέσω δορυφόρου. Όπως λέγεται, οι ειδικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, προχώρησαν σε εξουδετέρωση της ποσότητας εκρηκτικών που φέρεται να είχε στο εσωτερικό του το εν λόγω drone.