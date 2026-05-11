Συνεχίζεται το θρίλερ με το drone στη Λευκάδα: Ρωσικά πλοία νότια της Κρήτης και ο ρόλος της Λιβύης

Άλυτο παραμένει προς το παρόν το μυστήριο με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, το βράδυ της Πέμπτης (7/5), το οποίο χρησιμοποιείται για στρατιωτικές επιχειρήσεις και φέρεται να περιείχε περίπου 300 κιλά εκρηκτικών.

Το Μη Επανδρωμένο Θαλάσσιο Σκάφος (USV) είναι ουκρανικής τεχνολογίας και μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, ενώ μία από τις επικρατέστερες εκτιμήσεις είναι ότι υπήρξε μέρος ουκρανικής επιχείρησης εναντίον ρωσικών πλοίων στη Μεσόγειο.

Το drone φορτώθηκε προς μεταφορά στην Αττική, με τις ελληνικές Αρχές να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμη δυνατότητα για να εντοπίσουν την ακριβή προέλευσή του αλλά και να απαντήσουν στο ερώτημα εάν βρέθηκε σκόπιμα στο συγκεκριμένο σημείο ή υπήρξε κάποιος λανθασμένος χειρισμός.

Στο πλαίσιο αυτό, η δορυφορική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την πλοήγηση του drone, ίσως είναι το πεδίο που μπορεί να δώσει απαντήσεις. Το δορυφορικό κάτοπτρο και το router που επιτρέπουν την επικοινωνία του USV με τον χειριστή του, έχουν μοναδικούς σειριακούς αριθμούς, οι οποίοι φαίνεται να έχουν εντοπιστεί από τις ελληνικές Αρχές. Μέσω αυτών, οι Αρχές μπορούν να ζητήσουν να λάβουν στοιχεία του ιστορικού του, προκειμένου να εντοπιστεί ο χειριστής.

Σημαντικές πληροφορίες για την ενδεχόμενη προέλευση του drone, φέρνει στο φως το STAR. Σύμφωνα με αυτές, εδώ και αρκετό διάστημα ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις -με τη στήριξη του NATO- βρίσκονται σε στρατιωτικές βάσεις στη Λιβύη και εκπαιδεύουν το στρατό της χώρας στη χρήση των drones.

Στις βάσεις αυτές φέρεται ότι χρησιμοποιούνται drones Magura, όπως αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα, τα οποία γεμίζουν με εκρηκτικά και «ανοίγονται» στη Μεσόγειο προκειμένου να καταδιώξουν ρωσικά πλοία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αποτυχίες αυτών των drones είναι πιο πολλές από τις επιτυχίες τους, κάτι που ενισχύει το σενάριο ότι το USV της Λευκάδας σχετίζεται με μια επιχειρησιακή αστοχία.

Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που μετέδωσε το STAR, νηοπομπές ρωσικών πλοίων βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη Μεσόγειο, τόσο νότια της Κρήτης όσο και ανοιχτά της Μάλτας, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανοί στόχοι του drone που βρέθηκε στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αυτή εγείρει ανησυχίες για τη σαφή πλέον μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων Ουκρανίας-Ρωσίας από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο και τη γειτονιά μας, με τις ελληνικές Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αναθεώρησης των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στην περιοχή της χώρας.

Γκίκας: «Ανοιχτή» η αλλαγή των μέτρων ασφαλείας

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής, Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, δήλωσε ότι ο εντοπισμός του στρατιωτικού θαλάσσιου drone «είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση», τονίζοντας ότι «οι ελληνικές Αρχές από την πρώτη στιγμή έχουν πέσει πάνω στο ζήτημα αυτό». «Εξετάζουν από ποια χώρα κατασκευάστηκε, προσπαθούμε να βρούμε πώς βρέθηκε εδώ και ποια ήταν η αποστολή του. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες είναι σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

Απαντώντας για τα κίνητρα της παρουσίας του στη Λευκάδα, σημείωσε: «Σενάρια υπάρχουν».

«Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι, ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδους στόλου και έχουν υπάρξει πρόσφατες επιθέσεις, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια τέτοια drones με εκρηκτικά προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα σε ρωσικά πλοία», υπογράμμισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας.

Ακόμα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα, εφόσον υπάρξουν νέα δεδομένα. «Εάν δούμε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να επαναληφθεί, τότε αλλάζουν τα μέτρα ασφαλείας και ανεβαίνουν τα επίπεδα επιτήρησης», δήλωσε ο κ. Γκίκας.