Το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura, υποστηρίζει η εταιρεία που το παράγει

Άλλη εκδοχή σε σχέση με όσα ξέρουμε για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Λευκάδας έδωσε η UFORCE, η ουκρανική εταιρεία αμυντικών συστημάτων, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι πρόκειται για ουκρανικό drone τύπου Magura.

Το περιστατικό, που έλαβε χώρα στο νότιο τμήμα του νησιού του Ιονίου Πελάγους, όταν Έλληνες ψαράδες εντόπισαν το άγνωστο σκάφος και ειδοποίησαν τις αρχές, χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρό θέμα» από τον Νίκο Δένδια, που έκανε λόγο για ουκρανικό θαλάσσιο drone. Επίσης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «σοβαρή υπόθεση» και ενημέρωσε αρμοδίως την ΕΕ.

Οι ειδικοί μάλιστα έχουν εκφράσει απόψεις που συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα σκάφος τύπου Magura V3. Η εκτίμηση αυτή αναπαράχθηκε στη συνέχεια και από διεθνή μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, έρχεται τώρα ένα δημοσίευμα ουκρανικού μέσου, το οποίο δημιουργεί σύγχυση γύρω από την προέλευση και τον τύπο του μη επανδρωμένου σκάφους.

Η UFORCE, η εταιρεία που παράγει το Magura, με δήλωσή της στο Militarnyi, διαψεύδει κατηγορηματικά τη σύνδεση του ευρήματος με τη σειρά Magura. «Ως ο μοναδικός κατασκευαστής μη επανδρωμένων συστημάτων επιφανείας κλάσης Magura, η UFORCE έχει κάθε λόγο να δηλώνει: το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι ένα drone Magura», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Όπως σημειώνεται, αν και το εν λόγω αντικείμενο παρουσιάζει ορισμένες οπτικές ομοιότητες με συστήματα τύπου Magura, «ο σχεδιασμός, η κατασκευή και οι τεχνικές προδιαγραφές του δεν αντιστοιχούν σε κανένα προϊόν της σειράς». Η εταιρεία UFORCE διευκρίνισε επίσης ότι δεν έχει παραχθεί ποτέ έκδοση με την ονομασία V3, υπογραμμίζοντας ότι «ένα τέτοιο μοντέλο δεν υπάρχει».