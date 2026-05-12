Ανδρουλάκης: «Τρίτη θητεία της ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση, μονόδρομος η πολιτική αλλαγή»

Σε μια ομιλία με αιχμές κατά της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για «στρίβειν διά του Συντάγματος», υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία για τη συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί επικοινωνιακό παιχνίδι για να δραπετεύσει από τα «αξιακά, θεσμικά και πολιτικά αδιέξοδα».

Ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου, έκανε λόγο για «βαθύ αξιακό και θεσμικό τέλμα» στο οποίο βυθίζεται η χώρα, επισημαίνοντας τον «προκλητικό κυνισμό» της σημερινής κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε εκτενώς σε ζητήματα όπως οι παράνομες παρακολουθήσεις, τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντάς τα ως σκάνδαλα που αποκαλύπτουν την «αμετανόητη κουλτούρα διακυβέρνησης πελατειακού κράτους, αδιαφάνειας και ατιμωρησίας» της Νέας Δημοκρατίας.

Τόνισε ότι η Δημοκρατία δεν εξαντλείται στην προσφυγή στις κάλπες κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά απαιτεί ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, διαφάνεια και λογοδοσία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Άρθρο 86 του Συντάγματος, με τον κ. Ανδρουλάκη να επικρίνει την κυβερνητική πρόταση ως ανεπαρκή και να ζητά πλήρη αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις κυβερνητικών στελεχών, προτείνοντας την ανάθεση της διαδικασίας σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο.

«Σε μια πραγματική Δημοκρατία κανείς δεν πρέπει να είναι υπεράνω του οποιουδήποτε ελέγχου», υπογράμμισε. Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε σε «δημοκρατική ανάταση» που θα αποκαταστήσει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την ισονομία, δηλώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον αγώνα για πολιτική αλλαγή.

«Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι’ αυτό και σήμερα ζητώ από κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που βλέπουν τις ζωές τους να χειροτερεύουν, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία. Για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.