Βαρουφάκης για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ: «Κάθε Τρίτη βυσσοδομεί το μνημονιακό μπλοκ»

Ο Γιάννης Βαρουφάκης σχολίασε το νέο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» του ΣΚΑΪ στο οποίο καταγράφονται μαρτυρίες για τα όσα έλαβαν χώρα το 2015 στη διαπραγμάτευση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ με τους εκπροσώπους των δανειστών - διαπραγματεύσεις που είχαν στο επίκεντρό τους τον τότε υπουργό των Οικονομικών, Γραμματέα του ΜέΡΑ25.

Η δήλωση του Γιάννη Βαρουφάκη

Κάθε Τρίτη πρωί, μετά την Δευτεριάτικη προβολή από τον ΣΚΑΙ άλλου ένα επεισόδιου του Ντοκυμαντέρ της Τρόικας, το μνημονιακό μπλοκ βυσσοδομεί. Ναι, αυτοί που κατέστρεψαν την Ευρώπη και έσπρωξαν την Ελλάδα στην μόνιμη χρεοκοπία, κάνουν πάρτι.



Ο κόσμος όμως τους κατάλαβε. Είδε τι έλεγαν μεταξύ τους σιωπηλά.



Οι ίδιοι που έλεγαν στους έλληνες ότι την πάτησαν που με είχαν ΥπΟικ, όταν έφυγα, έλεγαν: «Τώρα οι έλληνες την έχουν πραγματικά πατήσει»