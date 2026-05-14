Γεραπετρίτης: Μόνο εγχώρια χρήση, χωρίς διεθνή εφαρμογή, η νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα απέστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης , αναφορικά με την πρόθεση της Τουρκίας να κατοχυρώσει νομοθετικά το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Μιλώντας σε συνέδριο για την ενέργεια, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι οι μονομερείς ενέργειες που στερούνται διεθνούς νομιμοποίησης δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα στο διεθνές πεδίο, υπογραμμίζοντας ότι το Διεθνές Δίκαιο υπερέχει οποιωνδήποτε εσωτερικών «οραμάτων».

«Το Διεθνές Δίκαιο δεσμεύει όλους»

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει κάθε εξέλιξη με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και ειδικά το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση, ο Υπουργός υπενθύμισε ότι πολλές από τις προβλέψεις της αποτελούν μέρος του διεθνούς εθιμικού δικαίου και, ως εκ τούτου, δεσμεύουν όλα τα κράτη ανεξαιρέτως. «Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα... αυτό έχει μόνο εγχώρια χρήση και δεν έχει διεθνή εφαρμογή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στρατηγική της Αθήνας: «Προτιμούμε να δρούμε παρά να αντιδρούμε»

Αναφορικά με την ελληνική στάση απέναντι σε πιθανές προκλήσεις, ο Υπουργός επεσήμανε ότι η χώρα διαθέτει «ισχυρές αντιδράσεις», αλλά επιλέγει τη στρατηγική της πρωτοβουλίας των κινήσεων. Έμφαση δίνεται στο Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο και στα περιβαλλοντικά προγράμματα.

Η διεθνής παρουσία της χώρας και οι συνεργασίες (π.χ. με την Chevron) ενισχύουν τις θέσεις της. Η Αθήνα θα αξιολογήσει το ακριβές περιεχόμενο της τουρκικής νομοθεσίας πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση.

Διπλωματικά εργαλεία και ελληνοτουρκικός διάλογος

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως μέλος της Ε.Ε. και του σκληρού πυρήνα του ΟΗΕ, διαθέτει όλα τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στα διεθνή φόρα.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στη βελτίωση του κλίματος στις σχέσεις των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι μια νέα περίοδος έντασης και μια ενδεχόμενη «οπισθοδρόμηση» θα ήταν εντελώς άσκοπη και αχρείαστη, καλώντας την άλλη πλευρά να πρυτανεύσει η λογική.