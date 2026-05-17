Έκτακτο ΚΥΣΕΑ τη Δευτέρα με το βλέμμα στο «νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας»

Η εκ νέου επιστροφή της Άγκυρας στο γνωστό μοτίβο της προκλητικότητας και της αναθεωρητικής ατζέντας μέσω της θεσμοθέτησης της Γαλάζιας Πατρίδας έχει θέσει σε συναγερμό τις ελληνικές αρχές στην Αθήνα.

Σε αυτό το πλαίσιο αύριο το πρωί συνεδριάζει εκτάκτως υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να γίνει μία πρώτη αξιολόγηση των τουρκικών πρωτοβουλιών υπό το πρίσμα του εν εξελίξει θερμού μετώπου στον Περσικό Κόλπο ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, κατά τη συνεδρίαση ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναμένεται να ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη του οργάνου για τις πολλές και σημαντικές διεθνείς εξελίξεις, προφανώς και για τη εικόνα, που υπάρχει στο νεοκλασικό της Βασιλίσσης Σοφίας για την προσπάθεια της Τουρκίας να καταστήσει εσωτερικό δίκαιο τις αναθεωρητικές επιδιώξεις της σε βάρος της χώρας μας.

Επίσης και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συζήτηση θα γίνει και για την έγκριση των διεθνών αποστολών των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και για εν εξελίξει εξοπλιστικά προγράμματα. Στην Αθήνα υπάρχει επαγρύπνηση για το νέο κύκλο της τουρκικής προκλητικότητας, καθώς στην κυβέρνηση επιχειρούν να διακριβώσουν κατά πόσον το νομοσχέδιο, που προωθείται στην τουρκική βουλή αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ένα «θερμό» επεισόδιο επί του πεδίου, ήτοι στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο.