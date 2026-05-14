Πρόκληση ανοιχτά της Καλύμνου: Τουρκική ακταιωρός στρέφει πολυβόλο κατά ελληνικού αλιευτικού

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή των Ιμίων, όταν τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε αλιείς από την Κάλυμνο που ψάρευαν νόμιμα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την ένταση που σημειώθηκε με πλοίο πόντισης καλωδίων στην περιοχή της Αστυπάλαιας και ενώ η Άγκυρα προωθεί νέο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας.

Σύμφωνα με καταγγελίες των ψαράδων και βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η τουρκική ακτοφυλακή επιχείρησε αρχικά να τους απομακρύνει κάνοντας χρήση σειρήνων, ενώ στη συνέχεια η ένταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα, όταν το πλήρωμα της ακταιωρού φέρεται να στόχευσε τους Έλληνες αλιείς με το πυροβόλο όπλο που έφερε το σκάφος στην πλώρη.

Το βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τις κινήσεις της τουρκικής ακταιωρού κοντά στα ελληνικά αλιευτικά, με τους ψαράδες να κάνουν λόγο για μια ξεκάθαρη προσπάθεια εκφοβισμού και αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή.

Ο ιδιοκτήτης του αλιευτικού, σύμφωνα με το Star, ανέφερε πως το τουρκικό σκάφος έστρεψε προς το μέρος τους το πολυβόλο που έφερε στην πλώρη. «Μας γύρισε το πολυβόλο που έχει στην πλώρη, ένα 50άρι, και το έστρεψε πάνω μας. Αυτό γίνεται κάθε μέρα μέσα στα δικά μας νερά. Εδώ στην περιοχή των Ιμίων μάς διώχνουν συνέχεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Σε βίντεο που κατέγραψαν οι ψαράδες φαίνεται το τουρκικό σκάφος να κινείται σε κοντινή απόσταση, ενώ –όπως υποστηρίζουν– μόλις αντιλήφθηκαν ότι καταγράφεται το περιστατικό, απομακρύνθηκαν. Παρά την ένταση, οι Καλύμνιοι αλιείς παρέμειναν στο σημείο και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα νερά στα οποία δραστηριοποιούνται επί δεκαετίες.

«Δεν φεύγουμε από τις ελληνικές θάλασσες»

Οι ίδιοι οι ψαράδες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν να εργάζονται στο ανατολικό Αιγαίο, παρά τις συνεχείς προκλήσεις. «Η παρουσία μας εδώ είναι αδιαπραγμάτευτη», φέρονται να δηλώνουν, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά.

Κλιμακώνει η Άγκυρα με τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Αυτά τα περιστατικά βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε μια περίοδο όπου η Άγκυρα ταράσσει τα «ήρεμα νερά» του Αιγίου καθώς με τον νέο νόμο που δρομολογεί, θα επιχειρήσει να δώσει επίσημο νομικό υπόβαθρο στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», ενσωματώνοντας τουρκικές θέσεις για ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα και ακόμη και για τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει νέες εντάσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει τις αμφισβητήσεις της απέναντι στην ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.