Συνωστισμός από τουρκικά αλιευτικά στις Κυκλάδες - Τι λέει στον FLASH ο δήμαρχος Μήλου

Ένα σκηνικό που έχει γίνει καθημερινότητα εξελίσσεται και σήμερα Παρασκευή (15/5) στα Αιγαίο με δεκάδες τουρκικά αλιευτικά να πλέουν σε απόσταση αναπνοής από νησιά των Κυκλάδων.

Όπως καταγράφεται και στον real time χάρτη της πλατφόρμας Marine Traffic, γύρω στις 14:00 το μεσημέρι εθεάθησαν 20 περίπου τουρκικά πλοιάρια να περνούν ανάμεσα από Σέριφο και Σίφνο και να πλέουν βόρεια της Μήλου.

Τα πορτοκαλί τριγωνάκια αποτυπώνουν τουρκικά αλιευτικά / Φωτ.: Marine Traffic

Σε επικοινωνία που είχε ο FLASH με τον δήμαρχο Μήλου, κ. Μανώλη Μικέλη, μας ανέφερε πως έχει γνώση του περιστατικού αλλά πρόκειται για κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά.

«Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα τουρκικά αλιευτικά μπορούν να περνούν από την περιοχή και να ψαρεύουν αρκεί να μην δένουν σε λιμάνι. Έρχονται, ψαρεύουν και φεύγουν», ανέφερε ο κ. Μικέλης ενώ συμπλήρωσε πως δεν έχουν υπάρχει καταγγελίες για κάποια παρενόχληση ή συμβάν εις βάρος ελληνικού σκάφους στην περιοχή.

«Το γιατί τους αφήνουν να ψαρεύουν εδώ, είναι ένα άλλο ερώτημα», πρόσθεσε στον FLASH ο δήμαρχος Μήλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/5) στην περιοχή των Ιμίων, όταν τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε αλιείς από την Κάλυμνο που ψάρευαν νόμιμα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με καταγγελίες των ψαράδων και βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η τουρκική ακτοφυλακή επιχείρησε αρχικά να τους απομακρύνει κάνοντας χρήση σειρήνων, ενώ στη συνέχεια η ένταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα, όταν το πλήρωμα της ακταιωρού φέρεται να στόχευσε τους Έλληνες αλιείς με το πυροβόλο όπλο που έφερε το σκάφος στην πλώρη.



Σε βίντεο που κατέγραψαν οι ψαράδες φαίνεται το τουρκικό σκάφος να κινείται σε κοντινή απόσταση, ενώ –όπως υποστηρίζουν– μόλις αντιλήφθηκαν ότι καταγράφεται το περιστατικό, απομακρύνθηκαν. Παρά την ένταση, οι Καλύμνιοι αλιείς παρέμειναν στο σημείο και συνέχισαν τη δραστηριότητά τους, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα νερά στα οποία δραστηριοποιούνται επί δεκαετίες.

«Δεν φεύγουμε από τις ελληνικές θάλασσες»

Οι ίδιοι οι ψαράδες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν να εργάζονται στο ανατολικό Αιγαίο, παρά τις συνεχείς προκλήσεις. «Η παρουσία μας εδώ είναι αδιαπραγμάτευτη», φέρονται να δηλώνουν, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά.