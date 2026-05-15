«Πόλεμος» Ελλάδας - Τουρκίας για το ζεϊμπέκικο

Mε τίτλο "Οι Έλληνες βάζουν στο στόχαστρο και το ζεϊμπέκικο, η εφημερίδα Milliyet κατηγορεί την Ελλάδα ότι ετοιμάζεται να καπηλευτεί τον χορό, τον οποίο στην Τουρκία θεωρούν ότι είναι τουρκικής προέλευσης.

Μία ακόμη πολιτιστική αντιπαράθεση φαίνεται πως ανοίγει ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, αυτή τη φορά με αφορμή το ζεϊμπέκικο. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης και εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων αντιδρούν στα σχέδια της Ελλάδας για διοργάνωση μεγάλης εκδήλωσης ζεϊμπέκικου, με στόχο την καταγραφή παγκόσμιου ρεκόρ γκίνες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, η ελληνική πρωτοβουλία παρουσιάζεται στην Τουρκία ως νέα προσπάθεια «οικειοποίησης» στοιχείων της τουρκικής πολιτιστικής κληρονομιάς, μετά τις παλαιότερες διαμάχες γύρω από το γιαούρτι, τον μπακλαβά, τον καφέ και το κοκορέτσι...

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ομάδας Παραστατικών Τεχνών της Άγκυρας και αντιπρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Χορών, Soner Satı, δήλωσε ότι παρότι οι δύο λαοί έχουν κοινές πολιτιστικές επιρροές λόγω της ιστορικής συνύπαρξης, το τουρκικό ζεϊμπέκικο (zeybek) διαφέρει από το ελληνικό ζεϊμπέκικο.

«Σε κοινωνίες που απέχουν μόλις 50 χιλιόμετρα είναι φυσικό να υπάρχουν πολιτιστικές ομοιότητες. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να παίρνει μία παράδοση και να υποστηρίζει ότι του ανήκει αποκλειστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως δήλωσε, η Τουρκία σχεδιάζει τώρα νέες μαζικές εκδηλώσεις παραδοσιακών χορών, με συμμετοχή χιλιάδων χορευτών ζεϊμπέκικου προκειμένου να απαντήσει τις ελληνικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στο παρελθόν, οι δύο πλευρές έχουν βρεθεί σε αντιπαράθεση για το γιαούρτι, τον μπακλαβά, τον ελληνικό/τούρκικο καφέ, το τζατζίκι, τα ντολμαδάκια (σαρμάς), τον γύρο-ντονέρ, ακόμη και για τη σούπα πατσά, την οποία σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα η Ελλάδα επιχείρησε να εντάξει στην UNESCO ως στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς.