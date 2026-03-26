Μαθητής χορεύει μερακλίδικο ζεϊμπέκικο στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση - Το viral βίντεο

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο σημειώθηκε στο Σύνταγμα μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης της 25ης Μαρτίου. Μαθητής λυκείου χόρεψε ζεϊμπέκικο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αποσπώντας το έντονο χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Λίγο νωρίτερα, ο ίδιος είχε πάρει μέρος σε ομαδική δράση με περίπου 100 χορευτές που παρουσίασαν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο της τιμητικής εκδήλωσης για την εθνική επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης.

Περαστικοί και θεατές σταμάτησαν άμεσα, σχηματίζοντας κύκλο γύρω του και καταγράφοντας τη στιγμή με τα κινητά τους. Το βίντεο αναρτήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στα κοινωνικά δίκτυα, όπου έγινε viral και συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν «λεβέντη μαθητή».