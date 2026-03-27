Χανιά: Φοιτητής παρέλασε μόνος του για την 25η Μαρτίου παρά τη βροχή - «Ήταν μια δικαίωση για μένα»

Τριτοετής φοιτητής του ΕΛΜΕΠΑ στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ο Νεκτάριος, με καταγωγή από τα Γιαννιτσά, είναι ο νεαρός που παρέλασε μόνος του στα Χανιά την 25η Μαρτίου, παρά την επίσημη ακύρωση της παρέλασης, μια κίνηση που έγινε viral.



Ο φοιτητής, ο οποίος είχε συμβάλει ενεργά στην προσπάθεια να συμμετάσχει ξανά η σχολή του σε παρέλαση μετά από χρόνια, μίλησε στο kriti360.gr και εξήγησε πώς πήρε την απόφαση να παρελάσει μόνος. Παράλληλα, τόνισε ότι η παρέλαση δεν έπρεπε να ακυρωθεί ολοκληρωτικά και περιέγραψε τι ακολούθησε όταν η πράξη του έγινε viral.

-Τι συνέβη και αποφάσισες να παρελάσεις μόνος σου; Πώς προέκυψε;

-Είχαμε προετοιμαστεί στη σχολή για να συμμετάσχουμε και εμείς στην παρέλαση. Ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό, το ΕΛΜΕΠΑ ήταν ακόμα ΤΕΙ. Θα ήμασταν 16 άτομα. Μάλιστα θα ήμουν και σημαιοφόρος, είχαμε κάνει δοκιμαστικά, ήμασταν έτοιμοι. Τελικά μας ακύρωσαν την παρέλαση, ειδοποίησα τα παιδιά ότι δεν θα γίνει. Αλλά είχα την ιδέα ήδη από την προηγούμενη μέρα να κατεβώ και να παρελάσω μόνος μου. Δεν ήμουν σίγουρος όμως αν θα το έκανα τελικά.

-Και τι έκανες εκείνη τη μέρα;

-Πήγα στα Δικαστήρια, όταν κατέβηκα από το λεωφορείο είδα ότι δεν έβρεχε. Ήταν 12:00 περίπου. Πήγα στην περιφέρεια, χτύπησα τις πόρτες, δεν ήταν κανείς. Μετά είδα κάποιον από κάτω, με ρώτησε τι ήθελα. Τον ρώτησα αν είναι από την περιφέρεια και τον ρώτησα γιατί δεν θα κάνουμε παρέλαση αφού δεν έχει βροχή.

“Τι να κάναμε; Μία ώρα θα περίμεναν τα παιδιά κάτω από τη βροχή; Και πού ξέρεις αν δεν ξεκινήσει να βρέχει σε ένα λεπτό;” μου είπε. Και του λέω “εμείς κάναμε τόση προετοιμασία και εσείς μας ακυρώσατε”. Λέει: “Κάνε μόνος σου τότε”. Και του λέω “αυτό θα κάνω”. Και το έκανα.

-Και ξεκίνησες τη διαδρομή παρελαύνοντας;

-Ναι! Ήμουν ήδη ετοιμασμένος από πριν, φορούσα τα ρούχα της παρελάσεως. Ξεκίνησα, κατέβηκα από τα Δικαστήρια μέχρι την Αγορά, όλη την παρέλαση κανονικά. Η βροχή με έπιασε μετά από το Ρολόι, περίπου στον Δημοτικό Κήπο αλλά δεν ήταν δυνατή. Ήταν μια ψιχάλα η οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούσε την ακύρωση. Ειδικά για τους ενήλικες που θα συμμετείχαν και για τον στρατό, θεωρώ ότι δεν έπρεπε να ακυρωθεί.

-Στη διαδρομή είδες αντιδράσεις από ανθρώπους που σε έβλεπαν;

-Δεν είχε πολλούς ανθρώπους στον δρόμο αλλά κάποιοι άνθρωποι που με είδαν με χειροκρότησαν, κάποιοι φώναξαν “μπράβο”. Και αργότερα όσοι με είδαν στη σχολή μου είπαν μπράβο, μου έδιναν συγχαρητήρια. Μαθεύτηκε πάρα πολύ. Αν και ήταν θολωμένο το πρόσωπό μου, όσοι με ξέρουν με αναγνώρισαν.

-Ποια ήταν τα συναισθήματά σου εκείνη τη στιγμή;

-Το έκανα γιατί ήθελα απλά να κάνω. Γιατί έλεγα ότι δεν μπορεί τόσος κόπος να πάει χαμένος. Οπότε ήταν μια δικαίωση για μένα. Δεν μπορεί να ακυρωθεί η παρέλαση για μια ψιχάλα.

-Όταν έμαθες ότι η πρωτοβουλία σου έχει γίνει γνωστή σε όλη τη χώρα, τί σκέφτηκες;

-Μετά από μερικές ώρες με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος μου και μου έλεγε μπράβο, συγχαρητήρια. Κατάλαβα αμέσως ότι ήταν για την παρέλαση και του λέω “ευχαριστώ, αλλά πού το έμαθες”; Λέει “σε παίζουν στις ειδήσεις”.

Δεν το περίμενα. Ήταν λίγο έκπληξη για μένα. Όταν παρέλαυνα στη διαδρομή μου πέρασε η σκέψη μήπως κάποιοι με έπαιρναν φωτογραφία ή βίντεο αλλά μετά φαντάστηκα ότι δεν θα έδιναν και τόση σημασία. Τελικά όντως κάποιοι με τράβηξαν. Πάντως δεν περίμενα ότι θα πάρει τόση δημοσιότητα.

-Πες μας δυο λόγια για σένα.

-Είμαι τρία χρόνια στα Χανιά. Είμαι από τα Γιαννιτσά και σπουδάζω εδώ ηλεκτρονικός στο πρώην ΤΕΙ, πλέον ΕΛΜΕΠΑ. Μ’ αρέσουν τα Χανιά, είναι όμορφη πόλη. Και εγώ θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με την ηλεκτρονική.