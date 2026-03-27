«Δεν ήξερα ότι ήταν μαθητές»: Τι ισχυρίστηκε ο 45χρονος που «μπούκαρε» γυμνός σε καμπίνα πλοίου

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/3) σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη, όταν ένας άνδρας εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα όπου διέμεναν ανήλικες μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών οι οποίους πήγαιναν πενθήμερη εκδρομή.

«Μπήκε σε μία καμπίνα των παιδιών, ο οποίος είχε ψυχιατρικό πρόβλημα. Και μπήκε γυμνός. Έκανε διάφορα, φώναζε έτσι κι αλλιώς σ’ όλο το καράβι. Φοβήθηκαν τα παιδιά», αναφέρει στο Live News επιβάτης του πλοίου.

Όλα συνέβησαν στις 2:30 τα ξημερώματα όταν ο άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, οι οποίες ταξίδευαν για το Ηράκλειο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο εσωτερικό της καμπίνας και να κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό στους μαθητές, οι οποίες άρχισαν να φωνάζουν και να ζητούν βοήθεια.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Φώναζε τέτοια, αυτός… Βρήκαν και τα φάρμακά του μέσα στην τσάντα του. Ε, θα είχε πρόβλημα ο άνθρωπος. Έκανε διάφορα και κατανάλωσε και αλκοόλ. Κυκλοφορούσε γενικά γυμνός», ανέφερε επιβάτης του πλοίου.

Τα κορίτσια άρχισαν να ουρλιάζουν, τότε ο 45χρονος άνοιξε την πόρτα και να επέστρεψε στην καμπίνα του, ενώ μαθητές που βρίσκονταν ακόμη ξύπνιοι ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Ακολούθησε αιματηρή επίθεση των μαθητών

Ομάδα μαθητών κατευθύνθηκε προς την καμπίνα του άνδρα, που τους υπέδειξαν οι μαθήτριες, όταν εκείνος άνοιξε την πόρτα της καμπίνας του, δέχθηκε επίθεση από μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια τον οδήγησαν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

«Το προσωπικό άκουσε τις φωνές, ξεσηκώθηκε όλο το καράβι. Ανέβηκε απάνω στο σαλόνι, τον είχαν ήδη δείρει . Με τα αίματα, ολόγυμνος. Τον είχαν ήδη τουλουμιάσει τα παιδιά. Του έβαζαν τα σεντόνια τα παιδιά για να σταματήσουν το αίμα. Η καμπίνα ήταν γυναικεία και τα παιδιά καθόντουσαν μέσα ανάμεικτα. Αγόρια τον δείρανε».

«Έτσι όπως περπατάγαμε ακούμε από τον διάδρομο φωνές και βλέπουμε κορίτσια από το δικό μας σχολείο να τρέχουν προς το μέρος μας και έτσι όπως βλέπαμε τις κοπέλες απλά πάμε προς τον διάδρομο που έτρεχαν και βλέπουμε έναν γυμνό άνδρα απέναντι από το δωμάτιο τους. Είχε μπει μέσα στο δωμάτιο των κοριτσιών, μπήκε ήταν λίγο ανοιχτή η πόρτα μπήκε μέσα στο δωμάτιο των κοριτσιών, έκλεισε την πόρτα και τα κορίτσια δεν κατάλαβαν στην αρχή ποιος ήταν και μόλις τον είδε μια κοπέλα λέει «τι κάνεις» και του φωνάζει «τι κάνεις;» είδαν ότι ήταν γυμνός και αυτός λέει «θα δεις τώρα τι θα κάνω», ανέφερε στο MEGA μαθητής.

«Ψάχναμε κάρτα για την ρεσεψιόν για να μπούμε στο δωμάτιο του να δούμε τι και πως έγινε και άνοιξε την πόρτα από μόνος του και πήγε να μας επιτεθεί. Πήγε να μας επιτεθεί και έτσι και αμυνθήκαμε και εμείς. Ήταν ολόγυμνος, μετά έτρεχε στους διαδρόμους και έτσι όπως έτρεχε στους διαδρόμους κάπως έπεσε κάτω. Δεν το χτυπήσαμε πολύ, αμυνθήκαμε, καταλαβαίνετε πήγε να μας επιτεθεί και αμυνθήκαμε. Ήταν στο πάτωμα, στο διάδρομο και του είπαμε δεν θα σηκωθείς μέχρι να έρθει κάποιος από την ρεσεψιόν. Μετά ήρθαν από την ρεσεψιόν, ήρθε και από το λιμενικό τον πήγανε κάτω στην αρχή δεν ανταποκρινόταν σε αυτά που του λέγανε αλλά μετά ήρθε και το λιμενικό και τον μαζέψανε. Τα κορίτσια ήταν χάλια».

«Δεν ήξερα τα παιδιά, ούτε ότι ήταν μαθητές. Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Με χτύπησαν εγώ δεν τους πείραξα. Ήμουν μαζί με συναδέλφους μου και πίναμε στο σαλόνι, γύρισα στην καμπίνα για ύπνο, δεν θυμάμαι γιατί βρέθηκα στην καμπίνα τους. Ζητώ συγγνώμη», ισχυρίστηκε ο 45χρονος.

Το πλήρωμα του πλοίου παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε χώρο του πλοίου μέχρι να μεταφερθεί αργότερα στο γκαράζ. Από εκεί τον παρέλαβαν το πρωί της Παρασκευής οι λιμενικές αρχές. Πλέον ο 45χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου ενώ οι μαθητές δίνουν κατάθεση για τα όσα συνέβησαν εντός του πλοίου.