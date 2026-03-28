Κρήτη: Σφοδροί άνεμοι σφυροκόπησαν λαϊκή αγορά στο Ηράκλειο και έφεραν τούμπα αγροτικά αυτοκίνητα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου σε λαϊκή Αγορά του Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν δύο κλούβες ανετράπησαν λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα neakriti.gr, οι έμποροι είχαν δέσει -όπως κάνουν συνήθως- τις τέντες πάνω στις σχάρες των οχημάτων τους, γεγονός που σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες και το πρόσθετο βάρος οδήγησε στην ανατροπή δύο εξ αυτών.





Oι παρευρισκόμενοι έσπευσαν γρήγορα να απομακρύνουν τις κλούβες και να αποκαταστήσουν την κατάσταση στη λαϊκή, προτού προκληθούν περαιτέρω προβλήματα ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.



Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν χρειάστηκε καν η επέμβαση του ΕΚΑΒ, καθώς η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, τονίζεται.