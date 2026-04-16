Ξέφυγε το γλέντι στην Εύβοια: Τελείωσαν τα πιάτα και έσπασαν λεκάνες

Σε πασχαλινό γλέντι που πραγματοποιήθηκε στην Εύβοια, η διασκέδαση εξελίχθηκε διαφορετικά, καθώς οι συμμετέχοντες δεν περιορίστηκαν στο σπάσιμο πιάτων, όπως συνηθίζεται, αλλά προχώρησαν σε πολύ πιο ακραίες ενέργειες.

Όταν τα πιάτα εξαντλήθηκαν, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους προκάλεσαν φθορές σε είδη υγιεινής, καταστρέφοντας τουαλέτες με τη χρήση εργαλείων όπως σφυριά και ηλεκτρικά τρυπάνια.

Το περιστατικό δεν έμεινε εντός του χώρου όπου ξεκίνησε, καθώς το γλέντι μεταφέρθηκε και σε κεντρικό δρόμο της περιοχής.

Εκεί συνεχίστηκε με μουσική, χορό, λαϊκά τραγούδια και σούβλες, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των διερχόμενων πολιτών.