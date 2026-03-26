Κωνσταντίνος Αργυρός: Αποθεώνει τον μαθητή που χόρεψε στο Σύνταγμα - «Μπράβο λεβέντη μου»

Ο μαθητής που αμέσως μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Σύνταγμα χόρεψε καταπληκτικά και με ψυχή ένα ζεϊμπέκικο κέντρισε το ενδιαφέρον του Κωνσταντίνου Αργυρού, όχι μόνο επειδή το παιδί χόρεψε το «Αθήνα μου» του τραγουδιστή, αλλά γιατί κατάφερε, ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, να ενώσει όλη την Ελλάδα με τη λεβεντιά του.

φωτογραφία Instagram

Πιο viral, γίνεται;

Ο Αργυρός, που έχει αποδείξει πολλές φορές ότι βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και ακούει αυτά που γίνονται γύρω του, μοιράστηκε το βίντεο με το χορευτικό του μαθητή σε story που ανάρτησε στο Instagram γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μπράβο λεβέντη μου». Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έκανε τον χορευταρά μαθητή ακόμα πιο viral!