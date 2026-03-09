Κωνσταντίνος Αργυρός: Τα ’σπασε στο United Center του Σικάγο

Χαμός έγινε στη μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο United Center του Σικάγο. Ο τραγουδιστής ξεσήκωσε το κοινό, εκεί που άλλοτε ξεσήκωνε τους θεατές ο θρυλικός Μάικλ Τζόρνταν! Μάλιστα βγήκε στη σκηνή φορώντας τη δική του κόκκινη original φανέλα των Chicago Bulls με το Νο22 στο «σπίτι» της ομάδας όπου ο Τζόρνταν δημιούργησε μερικές από τις πιο μεγάλες στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.

Η αναφορά του στην Κύπρο

Η συναυλία έγινε sold out, καθώς χιλιάδες θεατές βρέθηκαν στο εμβληματικό στάδιο για να ζήσουν μία συναρπαστική live εμπειρία με «άρωμα» Ελλάδας. Ο Αργυρός ξεσήκωσε το κοινό με δικά του τραγούδια, αλλά και ελληνικές διαχρονικές επιτυχίες άλλων καλλιτεχνών και στο στάδιο δεν έπεφτε καρφίτσα! Μάλιστα αφιέρωσε το τραγούδι του «Ελεύθερος» στην Κύπρο περνώντας το δικό του μήνυμα!

Ταυτόχρονα, η συναυλία αποτέλεσε μια παγκόσμια συνάντηση του ελληνισμού, μια βραδιά όπου η ελληνική μουσική, το συναίσθημα, το πάθος και η ενέργεια της ελληνικής κουλτούρας «μάγεψαν» ένα από τα πιο iconic στάδια του πλανήτη.