MAD VMA 2026: Αυτοί είναι οι πρώτοι υποψήφιοι
Την Τετάρτη 17 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η φετινή απονομή των μουσικών βραβείων με παρουσιαστές τους Θέμη Γεωργαντά και Χρυσηίδα Γκαγκούτη.
Φουρέιρα, Αργυρός, Βίσση, Παπαρίζου, Ρουβάς, Θεοδωρίδου, Βέρτης, Οικονομόπουλος, Πλούταρχος, Μάστορας, Ιακωβίδης, Tamta, Λιόλιου, Φέρρης, Σάττι, Klavdia, Akylas, Marseaux, Σαμπάνης, Sicario, Anastasia, Ανδρομάχη, Apon, Trannos είναι μερικοί μόνο καλλιτέχνες που θα πρωταγωνιστήσουν στα MadVMA26!
Ο παλμός της ελληνικής μουσικής σκηνής χτυπά και πάλι δυνατά! Τα Mad Video Music Awards 2026 επιστρέφουν για 23η χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do. Με μια εντυπωσιακή λίστα υποψηφίων που αντανακλά την πολυφωνία και τη δημιουργικότητα της εποχής, τα φετινά βραβεία υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και ανατρεπτικές εμφανίσεις.
Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά ο μοναδικός Θέμης Γεωργαντάς, μαζί με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Παράλληλα, η ενέργεια της διοργάνωσης μεταφέρεται και στα Social Media με μια «dream team», τους Superhosts, αποτελούμενη από τους Konnie Metaxa, Orfeas Genkianidis, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehype και Athina Klimi, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον παλμό και το κλίμα της μεγάλης γιορτής.
Νέα κατηγορία
Ξεχωριστή θέση στις φετινές υποψηφιότητες κατέχει η νέα κατηγορία «Καλύτερο Soundtrack / OST», η οποία εγκαινιάζεται φέτος και καθιερώνεται ως νέα κατηγορία του θεσμού, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).
Η νέα αυτή κατηγορία αναδεικνύει τη σύνδεση της μουσικής με τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική δημιουργία, φωτίζοντας τον ρόλο της μουσικής ως βασικού αφηγηματικού στοιχείου στις σύγχρονες ελληνικές παραγωγές, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως γέφυρα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το 2027.
«Γίνε Ambassador του τόπου σου»
Την ίδια στιγμή, ο παλμός των βραβείων εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον διαγωνισμό «Γίνε Ambassador του τόπου σου», όπου 20 τυχεροί, από 20 διαφορετικά σημεία της χώρας, θα βρεθούν με το δικό τους βίντεο στη σκηνή των MadVMA26, παρουσιάζοντας ένα βραβείο.
Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 είναι ήδη live στο mad.gr. Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr. Ο μουσικός διαγωνισμός θα μεταδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο αποκλειστικά από τη συχνότητα του MEGA.
Οι πρώτες κατηγορίες υποψηφιοτήτων
ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Anastasia – Bam
Apon – Καθρέφτης
LILA – Boss
Marina Satti – Lola
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα
Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη
Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella
Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)
Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
ΚΑΛΥΤΕΡΟ URBAN
FY – Money Dance
Kidd – Egefaliko
Moose & Saske & Display – Hey Shawty
Rack – Griselda
Trannos – Mandela Effect
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ
Marina Satti & Saske – Ela Ela
Sidarta & Rack – Amazing (Remix)
Toquel & LILA – Poios na sou to pei
Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ
Apon – Καθρέφτης
Klavdia – Συντρίμμια
Marina Satti – Anatoli
Solmeister & Marseaux – Persefoni
Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ
Akylas – Ferto
LILA – Maniatiko
Marina Satti – Lola
Sicario – Fwtia
Ελένη Φουρέιρα – Alleluia
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – AIRPLAY
Nikos Vertis – Eroteftika Esena
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα
Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι
Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω
Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα
Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό
Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΑΪΚΟ
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια
Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό
Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία
Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ HIP HOP
Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα
Rack – Listeia
Saske – 5AM
Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal
Νέγρος Του Μοριά & Bloody Hawk – Κάπως Αλλιώς Vol.12
BEST PERFORMER
LILA
Marseaux
Marina Satti
Tamta
Έλενα Παπαρίζου
Ελένη Φουρέιρα
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ
Κωνσταντίνος Αργυρός
Νατάσσα Θεοδωρίδου
Πέτρος Ιακωβίδης
Νίκος Οικονομόπουλος
Γιάννης Πλούταρχος
Θοδωρής Φέρρης
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ MODERN
Anastasia
Ανδρομάχη
Νίκος Απέργης
Ρία Ελληνίδου
Γιώργος Κακοσαίος
Κατερίνα Λιόλιου
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΠ
Apon
Klavdia
Stavento
Χρήστος Μάστορας
Γιώργος Σαμπάνης
Μαρίνα Σπανού
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
Akylas
Antigoni
Danae
Chryshida Gagouti
Skez
Tso
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ HIP HOP & URBAN
Bloody Hawk
FY
Rack
Saske
Toquel
Trannos
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM
Anastasia – San Oneiro
Apon – Oneiropolos
Bloody Hawk – Fthina Tricks 3
Klavdia – Asteromata
Rack – 1%
Marina Satti – Pop Too
Trannos – Bad Boy 3
Nikos Vertis – Mou Elipses Poli
Κατερίνα Λιόλιου – Το Δικό Μου DNA
Νίκος Οικονομόπουλος – Με Λίγα Λόγια
ΚΑΛΥΤΕΡΟ SOUNDTRACK / OST - Νέα ειδική κατηγορία με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ
Καποδίστριας OST – Μίνως Μάτσας
Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων / Εκεί που Όλα Γίνονται – Μίκες Μπίλης
Σπασμένη Φλέβα OST – LEX & Kepler Is Free
Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk OST – Bloody Hawk
Τελευταία Κλήση OST – Coti K
Our Wildest Days OST – Κωστής Μαραβέγιας
Φίλοι Για Πάντα /Για Πάντα – Stavento & Ήβη Αδάμου
Kyuka: Before Summer’s End /Summer Lullaby – Kostis Charamountanis
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα Το Πάττυ / Ορίζοντας – Σίλια Κατραλή
Ο Έρωτας Γράφεται… OST – Έλενα Παπαρίζου & Πάνος Μουζουράκης