Ελένη Φουρέιρα: Καλοκαίρι με τους fans της σε Ελλάδα και Κύπρο

Η Ελένη Φουρέιρα «ντύνει» το φετινό καλοκαίρι με τις πιο hybrid συναυλίες, χαρίζοντας στο κοινό συναρπαστικές στιγμές. Η κορυφαία pop star, που ποτέ δεν επαναπαύεται και πάντα προσφέρει κάτι καινούργιο και μοντέρνο καλλιτεχνικά, ταξιδεύει ανά την Ελλάδα σε ένα tour με την ιδιαίτερη αισθητική της, σε παραγωγή της Panik Live Productions, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του επιτυχημένου album «Hybrid» και τα συναρπαστικά live της που έγιναν σημείο αναφοράς στη νυχτερινή Αθήνα.

Οι σταθμοί της περιοδείας της

Οι εμφανίσεις της Φουρέιρα ξεκινούν αρχές Ιουλίου και θα διαρκέσουν έναν μήνα και κάτι, σε ένα πρόγραμμα αρκετά χαλαρό και προσαρμοσμένο στις οικογενειακές, αλλά τις άλλες επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Την 1 Ιουλίου λοιπόν θα τραγουδήσει στην Αθήνα (Κατράκειο θέατρο) και στις 8 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη (θέατρο Γης). Στις 27 Ιουλίου θα βρίσκεται στην Καλαμάτα (γήπεδο Μεσσηνιακού) και την 1 Αυγούστου στο Νεστόριο (River Party). Στις 3 Αυγούστου κατηφορίζει προς Ηράκλειο Κρήτης (Παγκρήτιο Στάδιο), στις 5 Αυγούστου πάει Λάρνακα (Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο) και τέλος στις 8 Αυγούστου θα ρίξει αυλαία στη Χαλκιδική (Αμφιθέατρο Σίβηρης).