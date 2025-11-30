Ελένη Φουρέιρα: «Στον Αλμπέρτο αρέσει να είμαι σέξι, δεν έχει θέμα με τα βιντεοκλίπ»

Για τη διαδρομή της και τον έρωτα που της «χτύπησε την πόρτα» με τον Αλμπέρτο Μποτία μίλησε η Ελένη Φουρέιρα, ενώ αναφέρθηκε και στο ρόλο που παίζει στη ζωή της η μητρότητα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» στον ALPHA, η τραγουδίστρια τόνισε ότι μεταξύ εκείνης και του συντρόφου της δεν τέθηκε ποτέ θέμα ζήλιας ή περιορισμών στη σχέση τους λόγω της δουλειάς της.

Χαρακτήρισε τον Αλμπέρτο Μποτία έναν διακριτικό και ακομπλεξάριστο άνθρωπο, που δεν επηρεάζεται από μικροπράγματα και στηρίζει απόλυτα τις επιλογές της, ακόμη και όταν αυτές σχετίζονται με την εικόνα της στη σκηνή ή στα video clips.

Όπως είπε, η πρώτη τους γνωριμία έγινε το 2016 και από την πρώτη στιγμή ένιωσε κάτι πολύ δυνατό. Περιέγραψε τη συνάντησή τους σχεδόν σαν κινηματογραφική σκηνή, εξηγώντας πως, ενώ συνήθως δεν βλέπει μηνύματα από άτομα που δεν ακολουθεί στα social media, εκείνη την περίοδο κάτι την ώθησε να ανοίξει τα αιτήματα και να δει το μήνυμα του Αλμπέρτο. Ήταν, όπως είπε, η πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή της που ένιωσε να ερωτεύεται μέσα από ένα απλό μήνυμα.

«Ο πιο όμορφος άνθρωπος που είχα δει στη ζωή μου»

«Ο Αλμπέρτο δεν είχε ποτέ θέματα με την δουλειά μου, είναι ένας υπέροχος διακριτικός άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρουν μικροπράγματα. Του αρέσει να είμαι σέξι. Ήταν μια επιλογή ζωής ο Αλμπέρτο. Δεν τον νοιάζει καθόλου πώς θα ντυθώ, που στο videoclip που φίλησα κάποιον άλλον, δεν κολλάει σε αυτά», ανέφερε η Ελένη Φουρέιρα.

«Τον είδα πρώτη φορά το 2016, είχε πάει ο Παντελής Τουτουντζής και είχε πάει δίπλα του και μου κούναγε το κεφάλι. Λέω τι στο καλό έχει πάθει; Και κοιτάω και βλέπω τον πιο όμορφο άνθρωπο που έχω δει στη ζωή μου. Λέω ‘τι είναι αυτό;’. Πρώτα κοιτάς την εμφάνισή.

Έφυγε, πήγε σπίτι του και μου έστειλε μήνυμα την επόμενη ημέρα. Επειδή δεν βλέπω τα μηνύματα από αυτών που δεν ακολουθώ, κάπως το ένστικτό μου μου είπε να δω τα αιτήματα. Βλέπω έναν ποδοσφαιριστή και λέω πώς γίνεται τόσο όμορφος να είναι ποδοσφαιριστής; Ήταν η πρώτη φορά που μίλησα με κάποιον ερωτικά μέσα από τα μηνύματα, ήταν η πρώτη φορά και η τελευταία», τόνισε.

Μιλώντας για τον γιο τους Ερμή, τόνισε ότι, όταν γεννήθηκε, ευχόταν να μοιάσει στον πατέρα του, όμως μεγαλώνοντας βλέπει όλο και περισσότερο τον εαυτό της στο πρόσωπό του.