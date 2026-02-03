Ελένη Φουρέιρα: «Στέλνω συνέχεια μηνύματα στην Άννα Βίσση γιατί θέλω να συνεργαστούμε»

Για όλους και για όλα μίλησε η Ελένη Φουρέιρα στην συνέντευξη που παραχώρησε στο διαδικτυακό vidcast του ρυθμού 9.49 που παρουσιάζει η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Όπως εξήγησε, είναι πολύ απαιτητική με τον εαυτό της και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει θέλει να τις φέρνει εις πέρας όσο καλύτερα μπορεί.

Συγκεκριμένα είπε: «Μετά την εγκυμοσύνη επέστρεψα στις αντοχές μου μετά το εξάμηνο. Πριν την πρώτη συναυλία που έκανα στην Αθήνα, περίπου στους 3,5 μήνες που είχα γεννήσει, δεν ήμουν έτοιμη και πέρασα πολύ δύσκολα. Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη, δεν έπρεπε να το είχα κάνει απλά το είχα κανονίσει πριν γεννήσω και δεν ήξερα πώς θα είναι. Ήταν πολύ δύσκολο. Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και αυτό είναι το πρόβλημα».

Η τραγουδίστρια μίλησε και για την συνεργασία των ονείρων της, αποκαλύπτοντας ότι θέλει πολύ να συνεργαστεί με την Άννα Βίσση. «Μια συνεργασία που δεν έχω κάνει ακόμα και θα το ήθελα πολύ, είναι με την Άννα Βίσση. Της στέλνω συνέχεια μηνύματα, τη λατρεύω. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω βρε Άννα. Η Άννα είναι άσ' το... Είναι μια συνεργασία που θα ήθελα πολύ να την κάνω αλλά και να μην την κάνω, θα της έχω την ίδια αγάπη».