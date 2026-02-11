Φουρέιρα: «Ψωμί από φούρνο έφαγα πρώτη φορά στην Ελλάδα - Παπούτσια μας έδινε η εκκλησία»

Την Ελένη Φουρέιρα συνάντησαν οι Rainbow Mermaids και μίλησαν για την καριέρα της, την διεθνή αναγνώριση με την Eurovision, την μητρότητα, τα στερεότυπα γύρω από την σέξι εικόνα μιας γυναίκας που είναι και μητέρα, αλλά και για τα παιδικά της χρόνια.

Μιλώντας για την οικογένειά της και την ζωή στην Αλβανία εξομολογήθηκε: «Είναι ήρωες οι γονείς, όλοι οι μετανάστες. Νομίζω κανένας δεν θέλει να φύγει από εκεί που είναι, αναγκάζονται πολλές φορές οι άνθρωποι να φύγουν και δουλεύουν πολύ σκληρά και τίμια. Όταν γίνεσαι γονιός δεν υπολογίζεις τίποτα. Και πριν το καταλάβαινα, αλλά τώρα συνειδητοποιώ ότι θα έδινα και την ζωή μου για τον γιο μου».

Η ζωή στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα την γέμισε χαρά όπως εξήγησε. «Όταν ήρθα στην Αθήνα έπαθα σοκ, μου φάνηκαν κάποια πράγματα τρομερά και δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Όπως ότι το ψωμί έχει άλλη γεύση, δεν θα το ξεχάσω ποτέ… Στην Αλβανία έφτιαχνε η μαμά μου το ψωμί, από φούρνο ψωμί δεν είχα ξαναφάει στη ζωή μου».



Και συνέχισε: «Έκανα πολλές δουλειές πριν ασχοληθώ με το τραγούδι, μοίραζα φυλλάδια και αυτό με φόβιζε πολύ, δεν μου άρεσε. Έβγαινα έξω και κοιτούσα αριστερά - δεξιά. Πιο πολύ μου άρεσε όταν δούλευα service. Ήθελα να βοηθήσω και εγώ την οικογένειά μου, να συνεισφέρω στα απαραίτητα, όχι για να πάρω π.χ παπούτσια. Παπούτσια παίρναμε από την λαϊκή και ό,τι μας έδιναν από την εκκλησία».